Irritatie over lichtgevende reclamezuilen: 'Den Haag is geen shopping mall'

Het is sommige bewoners en ondernemers een doorn in het oog. De lichtgevende reclamezuilen in de binnenstad van Den Haag. Ze tasten de historische binnenstad aan, vinden ze. Maar volgens wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) leveren de zuilen goed geld op voor Den Haag. Donderdag praat de Haagse gemeenteraad over de zogenaamde mupi's.

In de hele stad staan 25 mupi's. Ze geven licht en draaien verschillende reclames af. Een aantal bewoners van de Haagse binnenstad zijn de zuilen liever kwijt dan rijk.

'Ze zijn niet direct lelijk, maar ze passen niet in het historische centrum', zegt Agnes Philips van Buurtschap 2005. Ze staat bij een mupi die op het Tournooiveld staat. 'Deze zuil ontneemt het zicht op de Hofvijver compleet en ook museum de Gevangenpoort is niet meer te zien. Het is gewoon een inbreuk op het stadsgezicht dat wij nu hebben.'



Winkels

Rita van Hasselt van de Stichting Binnenstad sluit zich daarbij aan. 'Wij hebben daarnaast ook het idee dat het een soort vercommercialisering van het centrum is', zegt ze. 'Maar Den Haag is geen shopping mall. Er wonen hier mensen, er zijn kenniscentra en culturele instellingen. Er zijn hier niet alleen maar winkels.'

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) snapt dat sommige mensen de mupi's niet mooi vinden. 'Daarom heb ik gekeken of het mogelijk is om wat met deze kritiek te doen. Dat is niet mogelijk gebleken. We hebben een contract afgesloten voor acht jaar met een onderneming die de mupi's levert. Daar valt niet aan te tornen. Bovendien levert het de stad jaarlijks drie miljoen euro op, dat betekent in totaal dus 24 miljoen euro. Daar kunnen we heel veel mooie dingen mee doen in de stad.'



Geld kosten

Hasselt is hier niet van overtuigd. 'Dit is makkelijk geld verdienen, maar de mupi's tasten de stad aan en dat kan wel eens geld gaan kosten.'