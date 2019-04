Westland Passion vertelt het paasverhaal door de ogen van Judas

Popkoor Fine Tuning vertolkt opnieuw het Paasverhaal in de vijfde en voorlopig laatste editie van Westland Passion, in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Na de voorgaande vier edities wordt dit jaar de aandacht gericht op misschien wel de belangrijkste schakel in het inspirerende verhaal van Pasen: Judas.

Want wat ging er eigenlijk door Judas heen tijdens het Laatste Avondmaal, tijdens de kus waarmee hij Jezus verraadde en tijdens de kruisiging van Jezus? De 'Judas Passion' is een eigentijdse versie van het verhaal. 'De meeste mensen beseffen niet hoe actueel het Paasverhaal is en welke verborgen boodschappen erin voorkomen', vertelt Paul Onings, vaste verteller van de Westland Passion. 'Er schuilt mogelijk een kleine Judas in iedereen...'

Naast de uitvoering op Goede Vrijdag wordt de 'Judas Passion' ook woensdagavond vertolkt. Deze extra Passion is nodig omdat de Bartholomeus kerk te klein bleek tijdens eerdere edities. Hoofdrolspeler Rico Kuiper kruipt in de rol van Judas en houdt er een bijzondere voorbereiding op na. 'Ik bereid me voor op mijn rol met Metallica op mijn oren', vertelt Kuiper. 'Daar word ik lekker ontspannen van en dan is het maar hopen dat ik mijn teksten onthoud, want dat is niet mijn sterkste kant.'



Jezus, Petrus en Maria

In de Westland Passion wordt het Paasverhaal voor een groot deel verteld via (pop)muziek, afgewisseld met toneel waarin het Westlandse accent niet ontbreekt. De afgelopen jaren is het verhaal verteld vanuit het oogpunt van Jezus, Petrus en Moeder Maria.

Rico Kuiper was er alle edities al bij: 'Voor mij is deze Westland Passion extra bijzonder. In de vijfde keer dat we deze voorstelling uitvoeren mag ik nu na Petrus en Jezus ook Judas spelen. Drie totaal verschillende rollen. Ik merk dat de rol van Judas qua energie een rol is die me past.'

