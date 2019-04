ANWB-paddenstoel viert 100-jarig bestaan, ondanks concurrentie van gps

Hét baken voor fietsers en wandelaars in Nederland, de ANWB-paddenstoel, bestaat honderd jaar. Om dat jubileum te vieren, heeft de ANWB er een speciale expositie over ingericht op het hoofdkantoor. Bij de kanonnen in Ter Heijde staat zo'n jarige paddenstoel, maar die krijgt lang niet zo veel aandacht.

Het is druk op het fietspad in de duinen bij Ter Heijde. Het mooie weer nodigt veel mensen uit om er even op fiets op uit te trekken. De meesten scheuren hard voorbij de jarige job. 'Wie is er honderd geworden?', vraagt een dame in een scootmobiel. 'O, die paddenstoel. Is dat alweer honderd jaar geleden? Ja, dat is iets van vroeger, hè...'

In 1919 verschijnen de eerste paddenstoelen in het straatbeeld. Er komen op dat moment steeds meer fietsers die behoefte hebben aan bewegwijzering. Maar geld voor metalen borden is er niet, zo vlak na de Eerste Wereldoorlog. Een architect uit Baarn komt dan met het eenvoudige ontwerp van de paddenstoel op de proppen. Achteraf een iconisch ontwerp, want een paar jaar geleden is de paddenstoel uitgeroepen tot één van de meest aansprekende stukken design van de twintigste eeuw.



'Mooi design en typisch Nederlands'

'Als historicus en fietser vind ik het een prachtig ding', zegt Hans Buiter van de ANWB. 'Een mooi design en typisch Nederlands. Eenvoudig neer te zetten, hufterproof en ook niet duur.' Met de groei van het recreatieve fietspadennet in de jaren twintig en dertig nam het aantal paddenstoelen explosief toe.

Honderd jaar later staan door het hele land 5000 paddenstoelen, die ondanks de mogelijkheden van gps (global positioning system) en onder meer knooppuntwegwijzers nog altijd een rol vervullen. Hoewel in de loop van de tijd het uiterlijk van de paddenstoel verschillende keren is gewijzigd, is de basisvorm steeds dezelfde gebleven.

LEES OOK: Rake Vragen: Hoe lang duurt een file?