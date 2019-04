Sophie in 't Veld aast op topbaan Europese liberalen

Sophie in 't Veld in het Europees Parlement. (Foto: ANP)

De in Den Haag en Delft opgegroeide Europarlementariër Sophie In 't Veld wil na de Europese verkiezingen eind mei fractievoorzitter van de Europese liberalen in het parlement worden. De D66-politica hoopt de huidige voorzitter, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, op te volgen, zegt ze. Verhofstadt is na de verkiezingen niet meer beschikbaar voor de functie, heeft hij zelf kenbaar gemaakt.

In de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) zitten twee Nederlandse partijen: D66 en de VVD. De 55-jarige In 't Veld is sinds 2004 namens D66 actief in het EU-parlement, en sinds 2009 als lijsttrekker. Ze zet zich vooral in voor burgerrechten en privacy.

ALDE is nu de vierde grootste fractie in het parlement. In 't Veld is vooralsnog de enige kandidaat om Verhofstadt als fractieleider op te volgen. De Nederlander Hans van Baalen (VVD) is sinds eind 2015 partijvoorzitter van de ALDE.

