Verdachten drugssmokkel bij vis blijven vast

Vijf verdachten van grootschalige drugshandel via de Rotterdamse haven, onder wie de hoofdverdachte uit Den Haag, blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten. Twee andere verdachten waren eerder al vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak, waarvan de inhoudelijke behandeling pas voor oktober is gepland.

De zeven worden verdacht van grootschalige drugshandel in een container met bevroren vis, die afkomstig was uit Ecuador. Na een tip werd de 1125 kilo cocaïne met een waarde van zeker 22 miljoen euro ontdekt in Rotterdam. De container werd vorig jaar juli vervoerd naar een loods in Zaandam, waar de politie binnenviel en de verdachten oppakte.

Er zijn ook huiszoekingen gedaan in de woning van hoofdverdachte Joao C. (49) in Den Haag, in bedrijfspanden van C. in Rijswijk en Alphen aan den Rijn en in een caravan in Bergambacht. Daarbij werden chemicaliën gevonden die mogelijk voor de productie van synthetische drugs bestemd waren.



Voorschot op gevangenisstraf

De advocaten van de verdachten bepleitten woensdag omstandig dat hun cliënten weliswaar aanwezig waren in de loods toen de inval plaatsvond, maar dat het Openbaar Ministerie (OM) niet heeft aangetoond dat zij betrokken waren bij de smokkel of er weet van hadden. Ze hamerden erop dat de voorlopige hechtenis niet mag dienen als voorschot op een gevangenisstraf en dat het puur met de capaciteit van de rechtbank te maken heeft dat de inhoudelijke behandeling nog op zich laat wachten. Het OM ziet de verdachten als onderdeel van een keten bij de invoer van drugs en wil ze vasthouden. De rechtbank ging daarin mee.

Overigens kwam een deel van de vis uiteindelijk goed terecht. De duizenden kilo's heek zijn gedoneerd aan verschillende Nederlandse dierentuinen en aquaria als voedsel voor dolfijnen, zeehonden, pinguïns en zeeleeuwen.



Vier zittingsdagen

De zaak wordt in oktober tijdens vier zittingsdagen inhoudelijk behandeld. De volgende tussentijdse zitting is op dinsdag 2 juli.

