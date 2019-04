Westlandse kwekers willen op grote schaal wiet gaan verbouwen

Volgens de kwekers is het hoog tijd voor een nieuw product in de Westlandse kassen. 'We hebben nu overproductie', zegt kweker Wouter Kuiper. 'En we kampen met concurrentie van groente en fruit uit andere Europese landen en Afrika.'

Omdat het erboven van medicinale wiet op grote schaal niet is toegestaan in Nederland wijken kwekers nu met hun kennis en vaardigheden uit naar het buitenland. Naar Canada bijvoorbeeld. Daar is de wietindustrie booming sinds het recreatief gebruik van wiet is gelegaliseerd.



In opdracht van overheidsinstantie

De legale cannabisproductie in Nederland is nu beperkt tot het 'staatswietbedrijf' Bedrocan. Dat werkt in opdracht van een overheidsinstantie.

