Diane zoekt man die haar vader redde: 'Dankzij hem konden we afscheid nemen'

'Mijn moeder zou hem gewoon graag een bos bloemen willen geven en de hand willen schudden.' Diane Zuiderwijk uit Den Hoorn is op zoek naar de man die haar 83-jarige vader in november vorig jaar uit het water tussen Den Hoorn en Delft heeft gered. 'We hoopten dat we de man via via zouden vinden, maar dat is nog niet gelukt.'

Op 3 november 2018 reden de ouders van Diane vanuit hun woonplaats Den Hoorn op de scootmobiel richting Delft. 'Ze reden op een fietspad tussen Den Hoorn en Delft,' vertelt Diane, die tegenwoordig in Limburg woont. 'Mijn moeder reed voorop en zag dus niet wat er precies gebeurde, maar mijn vader belandde uit het niets met scootmobiel en al tussen wal en schip.'

Volgens Diane kwakkelde haar vader al wat langer met zijn gezondheid, zo werd onder andere zijn motoriek minder. 'Maar hoe hij opeens in het water is beland weten we niet,' vertelt Diane. 'Lag het aan zijn motoriek? Is hij even weggevallen? Is hij geschrokken van tegenliggers en daarom uitgeweken?'



Redder in nood

Diane's moeder hoorde haar vader om hulp roepen en zag dat een man meteen het water in sprong. Omdat er verschillende bootjes langs de kant lagen, was het lastig om haar vader goed te bereiken. 'De man kon met moeite mijn vaders hoofd boven water houden, maar gelukkig kwamen er snel meer mensen om hem te helpen. Toen lukte het om hem uit het water te krijgen.'

Diane's vader werd bont en blauw naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dezelfde avond het ziekenhuis alweer verlaten. 'Dat vonden we toch wel spannend, het is niet niks. We waren bang voor bijvoorbeeld een longontsteking.'



Steeds verwarder

In de dagen daarna werd de vader van Diane steeds verwarder. Na een aantal ziekenhuisbezoeken die week, bleek dat haar vader een hersenbloeding had. 'Daarna ging het snel. Hij reageerde niet goed meer en raakte in een coma. Twee weken later is hij overleden,' vertelt Diane.

Volgens Diane is het voor haar en haar familie heel belangrijk dat ze in contact komen met de man die haar vader uit het water heeft gered. 'Dankzij hem hebben we nog tijd met mijn vader gekregen en hebben we liefdevol afscheid van hem kunnen nemen.'



Oproep op Facebook

Het is nu een half jaar later na het ongeluk van haar vader en Diane heeft de redder van haar vader nog niet kunnen vinden. 'We dachten dat het via via wel zou lukken, we hebben al wat navraag gedaan bij buurtbewoners, maar helaas. Daarom heb ik een Facebookoproep gedaan in de hoop hem te vinden,' aldus Diane.

Die Facebookoproep is inmiddels al ruim vijfhonderd keer gedeeld. 'Het is zo belangrijk voor ons, en vooral voor mijn moeder, dat we de man kunnen bedanken. Het zou zo fijn zijn als we hem kunnen zeggen hoe blij we zijn met de tijd die we nog hebben gekregen met mijn vader. Als hij niet uit het water was gered hadden we dat niet gehad.'