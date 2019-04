Aspergeseizoen vroeg begonnen, maar prijzen liggen laag

Asperges worden ook wel het 'witte goud' genoemd. Maar die vergelijking was de afgelopen week niet geheel terecht. De prijs die de aspergetelers kregen voor hun groente, bereikte namelijk een absoluut dieptepunt: 3,50 euro per kilo. Oorzaak: het aspergeseizoen begon vroeg door de warme weken in februari. Bij Aspergehof Noordam in Woubrugge zijn ze al een week of drie bezig met de asperges.

'Het is te hopen dat de prijzen een beetje aantrekken,' zegt aspergeteler Pieter Noordam van het Aspergehof in Woubrugge. De afgelopen weken was er weinig vraag naar asperges, terwijl er veel asperges waren en dus zakt de prijs. 'Het is vraag en aanbod.' Maar met het mooie weer en Pasen in zicht hoopt Noordam op verbetering. De prijs is inmiddels al iets opgekrabbeld.

De traditionele maand voor asperges is mei, maar dat verandert steeds meer. 'Vroeger begon het seizoen inderdaad in mei, maar telers proberen het seizoen steeds langer te krijgen. Dat lukt door verschillende manieren van telen. 'Sommige bedden komen in een soort tunnel te staan waar lucht in geblazen wordt. Die lucht wordt opgewarmd door de zon, waardoor de asperges sneller groeien.



Witte en zwarte zeilen

Buiten liggen witte en zwarte zeilen. Het witte zeil remt een beetje af, het zwarte warmt de asperges lekker op. 'Zo kunnen we de productie een beetje uit elkaar trekken.' De teler heeft nog een leuk feitje over de kleur van de asperges: 'Wit is het mooiste wat betreft kwaliteit, qua smaak maakt het niets uit. Dat is een optisch iets.'