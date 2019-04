Zuid-Holland is op één na gevaarlijkste provincie: kleine stijging verkeersdoden

In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. Het CBS meldt dat dit de grootste toename is sinds 1989. In Zuid-Holland is er vrijwel sprake van een zeer kleine stijging. In 2018 vielen er in deze provincie 100 verkeersdoden, tegenover 97 het jaar ervoor.

Toch staat Zuid-Holland op de tweede plaats van het aantal verkeersdoden per provincie. Noord-Brabant is de provincie met de meeste verkeersdoden en de grootste stijging. Daar vielen in 2018 150 verkeersdoden tegen 98 in 2017.

Een voor de hand liggende verklaring voor de hoge positie van Zuid-Holland is het feit dat deze provincie het dichtstbevolkt is. Een tweede verklaring zou volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland kunnen zijn dat de dorpen en steden in Zuid-Holland meer aan elkaar gegroeid zijn. 'Daardoor zijn er waarschijnlijk minder provinciale wegen en op deze wegen gebeuren de ernstigste ongelukken,' speculeert Stomphorst.

Wat opvalt is dat in Zuid-Holland het gemiddeld aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto's per autokilometer het laagst is. Van de honderd verkeersdoden in de provincie waren er drie jonger dan 15 jaar. Het aantal ouder dan 80 jaar is 25.



Niet mee in landelijke trend

Met een nihile stijging gaat Zuid-Holland dus niet mee in de landelijke stijging (11 procent), die door minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen 'slecht nieuws' werd genoemd. Volgens de minister komt het nieuws niet onverwacht. In het najaar komt er een analyse over de oorzaak van de landelijke stijging. 'Maar we zien dat het steeds drukker op onze wegen en fietspaden wordt', aldus Van Nieuwenhuizen.

Volgens de minister maken de cijfers duidelijk dat 'we met elkaar echte stappen moeten zetten'. Eind vorig jaar heeft ze een plan gepresenteerd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Daarin staat dat kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken om de verkeersveiligheid de komende jaren te verbeteren.



Toename gebruik smartphones in verkeer

Volgens Stomphorst is het vooral van belang om het gedrag van de mensen zelf te beïnvloeden. 'Daar valt heel veel winst te halen.' De woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland doelt daarmee vooral op het gebruik van smartphones en alcohol in het verkeer.

