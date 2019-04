Quick Boys verwacht 5.500 mensen bij kraker tegen Noordwijk: 'Het is erop of eronder'

Aankomende zaterdag staat in de derde divisie zaterdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Koploper Noordwijk gaat op bezoek bij haar naaste belager Quick Boys. Het verschil tussen beide clubs is vijf punten. Spanning alom dus en daardoor denkt Quick Boys dat er zo'n 5.500 mensen naar Nieuw Zuid komen.

'Dit is de wedstrijd van het voetbaljaar,' zegt Leo Schaap, bestuurslid van Quick Boys. 'Het is een belangrijke wedstrijd gezien de voorsprong van 5 punten van Noordwijk. Dit is erop of eronder zaterdag.' Het weer ziet er ook nog eens goed uit, waardoor flink wat bezoekers worden verwacht.

'We hopen voorzichtig op 5.500 bezoekers zaterdagmiddag. In totaal kunnen we 8.500 mensen kwijt. Tijdens een bekerwedstrijd tegen NAC hebben er wel eens tienduizend bezoekers om het veld gestaan, dus dat past ook,' zegt het bestuurslid in het radioprogramma Muijs in de Morgen. Tot nu toe heeft Quick Boys 1200 kaarten verkocht voor de kraker zaterdag. 'Tel daar de bussinessclub kaarten etcetera bij op en dan kom je op zo'n 4000.'



'Als we winnen, worden we kampioen'

De belangrijkste vraag: wie gaat er winnen? Leo Schaap heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. 'Mijn gevoel, zeker na de uitwedstrijd waar we ook al de bovenliggende partij waren, zegt dat we gaan winnen.' Mocht de voorspelling van Schaap uitkomen, denkt het bestuurslid ook dat Quick Boys het kampioenschap in de wacht sleept. 'Als we zaterdag winnen, worden we kampioen. Daar ben ik van overtuigd.'

De wedstrijd start zaterdag om 15.00. Kaarten zijn nog te koop via de website van Quick Boys. Het duel is ook LIVE te zien op TV West.

Luister hier het gesprek tussen Leo Schaap en presentator Bas Muijs.