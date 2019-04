Publiceren foto kroongetuige Nabil B. 'onverantwoord risico' voor hemzelf en familie in Den Haag

Zwaarbewapende agenten in Den Haag bewaken de omgeving nadat een gezin in veiligheid werd gebracht. | Foto: Regio15

Vorig jaar maart werd een broer van Nabil B. met zijn gezin 's nachts met spoed uit een huis in Den Haag gehaald en in veiligheid gebracht. Een andere broer van Nabil werd kort daarvoor in Amsterdam doodgeschoten

De foto van B. stond in het strafdossier dat aan het OM, de rechtbank en alle verdachten en hun advocaten is verstrekt. De Telegraaf heeft daar waarschijnlijk inzage in gehad en publiceerde een geblurde foto.



'Erg van geschrokken'

'Die foto had niet in het dossier gemogen. Dat was absoluut niet de bedoeling en is een fout geweest', zei de officier van justitie. 'Daar zijn we heel erg van geschrokken, maar waar we nog meer van geschrokken zijn is dat de foto gedeeld is met de pers.'

Het OM vermoedt dat het lek in de hoek van de advocaten van de verdachten gezocht moet worden. 'Wij hebben niks met de pers gemaild en waarschijnlijk de rechtbank ook niet.'



Tientallen verklaringen

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol wordt de zaak behandeld waarin momenteel elf medeverdachten van T. en R. terechtstaan. Tot dusver staan er drie liquidaties op de aanklacht tegen de verdachten, naast deelname aan een criminele organisatie. Het OM klaagt de voorvluchtigen T. en R. binnenkort formeel aan.

Kroongetuige Nabil B. heeft tientallen verklaringen afgelegd. Die komen half juli aan bod tijdens een nieuwe zitting. De zaak zal niet eerder dan in 2020 inhoudelijk behandeld kunnen worden. De officier van justitie verwacht dat de behandeling snel kan gaan. 'Alle verdachten hebben zich tot nu toe op hun zwijgrecht beroepen.'