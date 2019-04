De Mos blijft erbij: Den Haag kan niet af van lichtgevende reclamezuilen

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is klip en klaar: Den Haag kan niet meer onder de lichtgevende reclamezuilen in het centrum uit. Volgens De Mos kost het ontbinden van de contracten met JCDecaux, de eigenaar van deze mupi's, de gemeente tientallen miljoenen euro's. Wel wil de wethouder nog een uiterste poging doen om JCDecaux te overtuigen om af te zien van mupi's op cruciale plekken in de binnenstad. De Mos: 'Maar de kans dat dit lukt, is klein.'

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft begrip voor de opstelling van wethouder De Mos, bleek donderdagochtend tijdens een debat over de mupi's. Een aantal bewoners en ondernemers stoort zich aan deze reclamezuilen omdat ze niet passen in de historische binnenstad. Bovendien zorgen de zuilen soms voor overlast vanwege het felle licht.

Ook veel politieke partijen hebben 'weinig waardering' voor de mupi's. 'Het is een opdringerige vorm van commercialisering van het centrum', zei Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP sprak van 'ondingen' en Robin Smit van de Partij voor de Dieren zei dat hij vindt dat de mupi's zorgen voor een 'kermis aan licht'.



Peperbussen

Alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet ronduit negatief. 'De mupi's zijn een goed alternatief voor de ouderwetse peperbussen', stelde raadslid René Oudshoorn.

Wethouder De Mos wilde zich over het uiterlijk van de reclamezuilen niet uitspreken. 'Over smaak valt niet te twisten', zei hij. Wel was hij duidelijk over de ruimte die de gemeente heeft om mogelijke storende mupi's te verplaatsen: die ruimte is er volgens hem niet.



Contracten

Dat komt omdat het vorige college en de vorige gemeenteraad het nieuwe reclamebeleid hebben vastgesteld. Op basis daarvan is een aanbesteding opgestart en zijn er met JCDecaux onlangs contracten voor de komende acht jaar afgesloten.

'Als wij die contracten open willen breken, dan kost het de gemeente tientallen miljoenen euro's', zei De Mos. 'Niet alleen omdat de gemeente jaarlijks inkomsten misloopt, maar ook omdat er schadeclaims te verwachten zijn.' De mupi's leveren de gemeente elk jaar zeven ton op.



Bangmakerij

De Haagse Stadspartij noemde deze opstelling 'bangmakerij'. Peter Bos: 'Deze wethouder ziet zichzelf als een ombudsman. Maar wat een afknapper. Hij zegt dat hij niets meer kan doen omdat de contracten al zijn getekend. Dat klopt niet. De gemeente kan vergunningen voor mupi's weigeren als ze niet binnen de kaders passen.' Pieter Grinwis (CU/SGP) drong aan op heronderhandelingen met JCDecaux. 'Als de wethouder echt wil, dan kan hij toch nog een keer in gesprek gaan?'

Wethouder De Mos stemde hiermee in. 'Ik wil toezeggen dat ik nogmaals in gesprek ga, maar ik geef wel direct een winstwaarschuwing. De kans is klein dat JCDecaux wil afzien van het plaatsten van mupi's op belangrijke plekken in de stad. Het bedrijf wil juist op plaatsen staan waar veel mensen de zuilen kunnen zien.'



Bewoners betrekken

Daarnaast beloofde de wethouder dat bij een nieuwe aanbesteding bewoners en ondernemers beter betrokken zullen worden. 'Ik baal ervan dat dit hierbij niet is gebeurd. Ook zullen we overeenkomsten die aflopen, goed in de gaten houden. In 2020 eindigen bijvoorbeeld de contracten voor de lichtgevende reclamebakken op lantaarnpalen.'

En de wethouder liet weten dat twee vergunningen voor mupi's niet verleend zullen worden. Op de Herengracht komt geen nieuwe reclamezuil en de vergunning voor een mupi bij Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout is afgewezen.