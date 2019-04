Nieuw restaurant loopt op rolletjes: 'Dit moet je meegemaakt hebben'

Dineren in een rijdende trein. Het concept van de Dinner Train is even simpel als populair, zo blijkt nu het speciale restaurant ruim een week vertrekt vanaf het Haagse station Hollands Spoor.

'Wij kregen in 2015 een aanvraag voor een rit naar Duitsland, om te kunnen gamen op een al rijdende trein', aldus Tim Beltz, één van de organisatoren. 'Die wilden we uitbesteden bij andere partijen, maar we kwamen er al vrij snel achter dat niemand het deed. Toen zijn we gaan experimenteren met wat allemaal kan en mag, en is de Dinner Train in het leven geroepen.'

Het concept bevalt treinreizigers goed. 'We komen aan in het waarachtig zeer stormachtige Gouda, terwijl je zit te eten. Dat is toch geweldig', zegt een bezoeker. 'Je moet alles een keer uitproberen, zeg ik altijd maar', vult een ander aan. 'Het is heel leuk dat dit in Den Haag komt. Dat moet je een keer meegemaakt hebben.'



Door naar Zoetermeer, Alphen en Leiden

Tot en met zondag heeft de trein Den Haag nog als thuisbasis. Daarna komen Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Leiden aan de beurt als vertrekplaatsen. Beltz: 'We hadden wel vertrouwen in het concept. Maar dat het vanaf dag 1 al vol zou zitten en dat er zo veel vooruit geboekt zou worden, dat hadden we nooit verwacht.'

