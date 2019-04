'Brandveiligheid bij afvalverwerker Renewi kan beter'

Bij Renewi is tussen april 2018 en april dit jaar vier keer brand geweest in een afvalloods. De directeur van het bedrijf stelde eerder dit jaar nog dat dit vaak veroorzaakt wordt door batterijen en mobiele telefoons die in het afval terecht komen.

De omgevingsdienst adviseert dan ook, mede gezien de toename van het aantal afvalbranden, om de hallen zo op te delen dat ze wel voldoen aan de huidige regelgeving. Het in stand houden van de huidige situatie is volgens de ODH een risico voor de leefomgeving. ODH geeft toe dat Renewi de regels niet overtreedt, omdat het bedrijf destijds een vergunning kreeg voor de hallen en zich daarbij aan de regels hield.



Wel branddetectiesysteem en sprinlerinstallatie

Het is echter niet zo dat Renewi helemaal niets meer heeft gedaan om de brandveiligheid te verbeteren. Zo zijn er een branddetectiesysteem en een sprinklerinstallatie geplaatst.

'Wij zijn er van overtuigd dat deze installatie een aanzienlijke verbetering van de veiligheid op onze locatie in Wateringen is', zegt een woordvoerder van Renewi. Maar de ODH is van mening dat onvoldoende is aangetoond dat de genomen maatregelen dezelfde mate van veiligheid bieden als de voorschriften van het Bouwbesluit uit 2012. De omgevingsdienst kan desondanks niet handhaven, maar adviseert wel om een rapport met te nemen maatregelen op te laten stellen, waarin ook diverse brandscenario's zijn opgenomen.



In gesprek

Renewi zegt tegenover WOS Media te weten van het rapport van de ODH en is daarover ook met de omgevingsdienst in gesprek. 'Wij werken conform wet- en regelgeving. Veiligheid voor onze medewerkers, omgeving en andere belanghebbenden heeft de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Wij betreuren het dan ook dat de suggestie wordt gewekt dat de situatie op onze locatie in Wateringen niet voldoende veilig zou zijn', aldus een woordvoerder van de afvalverwerker.

