Dinsdag 23 april in Team West

- Bij de Mediamarkt in Rijswijk is een drone gestolen. De dief heeft de beveiligde doos over de alarmpoortjes gezwaaid.

- In Zoetermeer is een zonnestudio overvallen. De eigenaresse vertelt wat er tijdens de overval gebeurde en we tonen beelden van de verdachte.

- De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van het lastigvallen van een vrouw op het fietspad langs de N206 bij Katwijk.

- Tot slot aandacht voor een zaak van de coldcasekalender van de politie: de moord op de 80-jarige mevrouw Van den Bergen-Groenewold. Haar lichaam werd in april 1991 gevonden in de slaapkamer van haar huis aan de Wenckebachstraat in Den Haag.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

