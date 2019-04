Kan het aantal verkeersdoden omlaag? 'Ja! Gebruik moderne techniek'

Er zijn genoeg technische hulpmiddelen om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Daar is fietsprofessor Arend Schwab van de TU in Delft van overtuigd. 'Waar het aan ontbreekt is de wil, want technisch kunnen we bijvoorbeeld nu al snelheidsbeperkingen opleggen aan auto's', aldus Schwab.

In het fietslaboratorium van de technische universiteit neemt Schwab ons mee in zijn praktijk: een fietssimulator, een fiets op een hardloopband om remmen te testen en fietsanalyses van het Olympische BMX-team. Er gaat meer techniek en data schuil achter het fietsen dan de techniek in je fietslamp of snelheidsmeter alleen.

Op deze plek is de afgelopen jaren onder meer gewerkt aan een elektrische stuurassistent. Een computer die bestuurders helpt om hun evenwicht te behouden. 'Als je wat minder kracht hebt, dan kun je die hulp goed gebruiken. Denk aan ouderen die een zware e-bike onder controle moeten houden', legt Schwab uit.



Verkeersdoden zijn vooral ouderen op de fiets

Die oudere fietser is steeds vaker betrokken bij ongelukken met dodelijke afloop, blijkt uit donderdag gepresenteerde cijfers van het CBS. Kwamen in 2017 nog 98 mensen om in het verkeer in Zuid-Holland, een jaar later zijn dat er 100. Wat opvalt: de meeste slachtoffers waren 50-plus en reden op een fiets. Landelijk kwamen 183 bestuurders uit die categorie om tijdens een ritje op hun tweewieler.

'Als iemand na een medische ingreep aan de dokter vraagt: mag ik weer fietsen. Dan is doorgaans het antwoord: dat kunt u vast nog wel, probeert u maar', reageert Schwab op de cijfers. 'Als het om autorijden gaat, dan volgt een medische keuring of een test in een rij-simulator. Bij fietsers gebeurt dat helemaal niet.'

Wat kan er allemaal nog meer?





Met dat idee wordt in het fietslaboratorium gewerkt aan de fietssimulator. 'Hiermee kunnen we kijken of iemand de fiets nog goed kan beheersen en hoe de bestuurder reageert op verkeerssituaties', laat Schwab zien. 'Dit is één van de eerste simulatoren voor de fiets ter wereld. Hij is nog niet af, maar we zouden hiermee wel kunnen voorkomen dat een kwetsbare groep zomaar weer de weg opgaat.'

Technisch zou het ook al mogelijk moeten zijn om via zogeheten 'geofencing' voertuigen een snelheidsbeperking op te leggen. 'Wat mij opvalt is dat we op één fietspad verschillende snelheden toestaan', vervolgt Schwab. 'We kunnen bij onder meer elektrisch aangedreven tweewielers voor bepaalde gebieden een maximum opleggen via gps-signalen, dat zou de veiligheid kunnen verhogen.'



Het kan al

En dat zou volgens Schwab in de toekomst voor alle voertuigen moeten kunnen gelden. Dat klinkt misschien als een blik op een verre toekomst? 'Nee', reageert Schwab resoluut. 'Dat kan vandaag al. De techniek is er, maar het hangt af van regelgeving. Als de verkeersminister goede wil toont kan het binnen vijf jaar realiteit zijn.'