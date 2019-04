Basisschool Leiden opent eigen Rembrandt-expositie

350 jaar Rembrandt is de afgelopen weken groots gevierd op bassischool de Meerpaal uit Leiden, de geboortestad van de schilder. Drie weken lang leerden de kinderen alles over Rembrandt van Rijn, en ze gingen ook zelf aan de slag. Het resultaat daarvan is vanaf vandaag te zien in een heuse expositie.

Het project Rembrandt en de gouden eeuw, dat in verschillende vakken werd behandeld, moest kinderen op een andere manier naar kunst laten kijken. 'Naar aanleiding van de 350e sterfdag van Rembrandt hebben we een project gehad op school en dat is nu uitgemond in deze expositie', zegt leerkracht Josée Ebli.

Voor de gelegenheid waren alle leerkrachten gekleed in klederdracht uit de zeventiende eeuw. 'Je maakt een expositie over Rembrandt die je feestelijk opent, dat doe je dan niet in je dagelijkse kloffie', zegt Renk Jan Vissers, die als leerkracht aan de school is verbonden.

Ambtsketen





De expositie in het Leidse Old School werd donderdag geopend door burgemeester Henri Lenferink. Voor de gelegenheid had hij zijn ambtsketting meegebracht, en dat is best bijzonder. De burgemeester verloor zijn ambtsketen al twee keer. De kinderen namen daarom geen risisco en hadden een nieuwe ketting voor de burgervader gemaakt.

'Ja, weer eentje erbij. Dat is altijd handig, want die dingen raak je nog weleens kwijt tegenwoordig', zegt Lenferink lachend. 'Het is ook heel fijn dat de kinderen er zo druk mee bezig zijn geweest, naast alles wat ze voor de tentoonstelling hebben gedaan.'