Meivakantie: leuke uitjes in de regio met je (klein)kinderen!

In de hele regio is de kermis neergestreken, alles staat in bloei en de lentezon schijnt - zeker in de eerste week van de vakantie - volop! Wat is er allemaal te doen? Wij hebben leuke activiteiten verzameld voor de allerkleinsten en voor de grotere kinderen.

DEN HAAG

Theater aan het Spui: Remember the dragons (24 en 25 april) is een video-installatievoorstelling. De kinderen bezoeken de installatie, de ouders blijven achter in een wachtruimte. Aan een ronde tafel met dertig schermen kun je vijf verhalen kiezen die allemaal exact dezelfde lengte hebben en op verschillende momenten op elkaar in werken. Vanaf 11 jaar een bijzonder uitje.

Theater Dakota: Op woensdag 1 mei kun je om 14.30 uur kijken naar de leuke kindervoorstelling Eureka!, een verhaal over een meisje dat graag buiten wil spelen en ervan droomt om astronaut te worden. Haar vader en moeder zijn uitvinders. Na de voorstelling kunnen de kinderen knutselen en naar de kinderdisco! Leuk vanaf 4 jaar.

Wonderkamers en Kinderatelier bij het Gemeentemuseum: De Wonderkamers in de kelders van het Gemeentemuseum zijn vernieuwd! Helemaal interactief en hypermodern. Wonderkamers is een leuke manier om kinderen vanaf een jaar of 9 kennis te laten maken met kunst. Iedere laatste zondag van de maand is er gratis Open Familieatelier! Alle kinderen en volwassenen zijn dan van harte welkom tussen 12.00 en 16.00 uur. Gratis entree voor kinderen tot 18 jaar.

Buitenuitje: Pluk! Op deze fijne plek tussen Loosduinen en Ockenburgh ligt zorgboerderij en –tuinderij Pluk! met verschillende dieren, een lunchroom, heemtuin en een winkel. Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt er voorgelezen voor de kleintjes en elke zaterdag is er NatuurAvontuur voor de wat grotere kinderen. Houd de Facebookpagina van Pluk! in de gaten voor extra activiteiten tijdens de meivakantie, zoals Uilenballen pluizen, Magische soep maken of de Wildpluk Wandeling voor vroeg vogels (aanvang 7.00 uur).



WESTLAND

Paasspeurtocht in Staelduinse Bos: Op Tweede Paasdag kan er tussen 11.30 en 15.00 uur gewandeld en gespeurd worden tijdens de Paasspeurtocht. De kosten zijn 2,50 euro per persoon en de organisatie roept mensen op om zoveel mogelijk met de fiets naar het bos te komen. Onderweg kom je paasfiguren tegen en aan het einde wacht een verrassing!

Leren surfen in Ter Heijde: Bij Dreams Surfschool kun je deze meivakantie leren surfen op het Dreams Surfcamp Kids! Je kunt kiezen tussen een- en vierdaagse cursussen in kleine groepen van 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 15 jaar.



LEIDEN/VOORSCHOTEN

Familierondleiding Kasteel Duivenvoorde: Ontdek (verkleed als een echte kasteelbewoner) met een speciale kindergids Kasteel Duivenvoorde tijdens deze interactieve rondleiding. Na het ontrafelen van enkele verborgen verhalen volgt een leuke familieactiviteit. Op dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur in de meivakantie. Aanmelden kan via de webshop van het kasteel.

Krijgen je (klein)kinderen geen genoeg van het ridders en prinsessenthema? Dan kun je naar het Kinderboekenmuseum in Den Haag dat tijdens de meivakantie geheel in het teken staat van koningen, ridders, prinsen en prinsessen.





GOUDA/ZOETERMEER

Sportief erop uit in Gouda en Zoetermeer: In Zoetermeer kun je met de familie een sportief uitje doen bij Ayers Rock: een introductie klimmen, het hoogteparcours afleggen en een Kids Escape Room. In Gouda zijn er in het Groenhovenbad en in de Mammoet speciale meivakantie activiteiten die te vinden zijn op de website van Sportpunt Gouda.