Supportersvereniging ADO: 'KNVB heeft gegokt en verloren'

'Iedereen schopt tegen Ajax, maar zij kunnen er niets aan doen. De KNVB is in gebreken gebleken. Een paar weken was de loting al bekend en was de kans dat Ajax de halve finale van de Champions League kon halen. Daar is de KNVB niet van uitgegaan. Nu moet alles op het laatste moment worden aangepast. De KNVB heeft gegokt en verloren', vertelt Van Leeuwen.

Doordat Ajax zich heeft geplaatst voor de halve finale van het grootste Europese bekertoernooi moet het competitieschema worden aangepast. In de reglementen staat dat een club twee volle dagen rust moet hebben na de laatste speeldag.



Verplaatsing

De oplossing van de KNVB is nu om speelronde 33 te verplaatsen naar woensdagavond 15 mei, waardoor de voorlaatste speelronde de laatste wordt. Dat betekent dat ADO Den Haag de laatste wedstrijd thuis speelt tegen Willem II om 19.30 uur.

'De verplaatsing van zondagmiddag naar woensdagavond levert toch problemen op. Ouders kunnen zeggen dat ze niet met de kinderen gaan, omdat het te laat wordt. Ook moeten supporters hun agenda omgooien. ADO-fans houden rekening met het speelschema, dus hebben rekening gehouden met zondagmiddag en niet met woensdagavond.'



'Enige mooie'

'Het belangrijkste is dat voetbal wordt gespeeld voor de supporters. Als de KNVB weken geleden een besluit had gemaakt, dan had iedereen daar rekening mee kunnen houden. De supporters hebben geen stem', aldus Van Leeuwen.

Van Leeuwen besluit wel met een positieve noot. 'Ajax moet nu de laatste dag naar De Graafschap. God, wat hebben we daar mooie herinneringen aan', wijst een glimlachende Van Leeuwen op het feit dat Ajax in 2016 op de laatste speelronde de titel verspeelde in Doetinchem.