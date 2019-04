Saxofonist Frits Kaatee (81) overleden

Frits Kaatee begon zijn carriere op 11-jarige leeftijd als accordeonist in het orkest The Sunny Boys, waar hij medeoprichter van was. Hij kreeg klarinetlessen van Arie Ligthart, van de Dutch Swing College Band.

De band Sunny Boys werd in 1956 omgedoopt tot The Storktown Dixie Kids. Hij speelde ook in de Amsterdamse band New Orleans Syncopaters en de Dixieland All Stars. Hij speelde vele jaren vast in de Dutch Swing College Band. In 1995 kreeg Frits Kaatee de Duketown Award.