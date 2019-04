Dog and Duckshow: leuk uitje of niet meer van deze tijd?

Is het een leuk nieuw teamuitje of is het echt niet meer van deze tijd? De Tuinderij in De Lier biedt sinds kort de Dog and Duckshow, een activiteit waarbij je eenden een bepaald parcours moet laten lopen. GroenLinks in Westland vindt het absurd en heeft al aangekondigd vragen te stellen.

Lex Thoen van De Tuinderij is met de Dog and Duckshow begonnen toen zijn bordercollie geen zin meer had om achter schapen aan te rennen. Hij ontdekte hoe goed het werkt om loopeenden, met behulp van de hond, over een parcours te laten lopen.

Deelnemers aan de show worden uitgenodigd het parcours te lopen met hindernissen: een brug, een tunnel en een glijbaan. Door dat met elkaar te doen, leer je samenwerken. 'Bijvoorbeeld als de hond voor de uitgang van de tunnel ligt. Hoe zorg je er met elkaar voor dat de eenden toch de tunnel pakken. Daar komt overleg en samenwerking bij kijken', zegt Lex Thoen, trainer van De Tuinderij.



'Dierenwelzijn moet voorop staan'

Niet iedereen staat te applaudisseren. Fractievoorzitter Ulbe Spaans van GroenLinks in Westland vindt commerciele exploitatie van dieren niet meer van deze tijd en gaat kijken of hij er iets tegen kan doen. 'Wij vinden dat dierenwelzijn voorop moet staan, ik neem dus contact op met de Dierenbescherming. Professionele organisaties mogen evenementen met dieren doen, maar daar zijn regels voor. We willen dus uitzoeken of dit mag.'

Thoen verwerpt de kritiek. 'Ik ben het daar niet mee eens. De eenden hebben een heerlijk leven hier. Ze gaan elke dag naar de sportschool en hebben een binnen- en een buitenzwembad.'

