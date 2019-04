'Quick Boys de drie punten voor de sfeer, Noordwijk voor de wedstrijd'

Het is bijna zover: de derby tussen Quick Boys en Noordwijk staat nu echt voor de deur. De clash tussen de nummers twee en één van de derde divisie zou wel eens beslissend kunnen zijn voor de titelstrijd. 'Als we verliezen, dan maakt het niet uit. Dan staan we nog steeds twee punten voor op Quick Boys', zegt Noordwijk-speler Brayen Bröcker vrijdag in TV West Sport.

'Maar natuurlijk zou het wel lekker zijn als we op acht punten staan hoor', voegt hij er snel aan toe. Noordwijk is op dit moment koploper in de derde divisie en heeft vijf punten meer dan Quick Boys. Bij winst van Noordwijk, is de competitie met dan nog vier wedstrijden te gaan eigenlijk wel beslist. Natuurlijk denken ze bij Quick Boys nog niet na over dit scenario.

'Wij moeten, dat is duidelijk', concludeert Paul van der Helm, doelman van Quick Boys die ook op de bank in TV West Sport zit. 'Je weet waar je voor speelt en je hebt negentig minuten de tijd. Vanaf minuut één volle bak. We zijn er klaar voor om dat te doen en met zoveel volk erbij, denk ik dat we zomaar met twaalf man staan.' Bij winst van Quick Boys is het gat twee punten en wordt het slot van de competitie spannend.



Mooie deal

Na de laatste training donderdag werden de spelers en staf van Quick Boys door hun aanhang aangemoedigd met wat vuurwerk. Iets waar ze bij Noordwijk stiekem wel jaloers op kunnen zijn. Want daar was donderdag niemand. 'Drie punten voor Quick Boys voor die sfeer, wij dan zaterdag de drie punten voor de wedstrijd', grapt Brocker. 'Dan staan we quitte, mooie deal toch? Haha.'

De wedstrijd van het jaar is zaterdag te volgen via 89.3 Radio West, en is live te zien op TV West en omroepwest.nl.

