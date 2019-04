Twee jaar Haagse eco-wijk Groene Mient: ‘We doen het supergoed’

Twee jaar geleden werd de eerste eco-wijk van Den Haag opgeleverd, de Groene Mient. Dit is een ecologisch woonproject waarbij de bewoners de ambitie hebben om elke woning energieneutraal te maken, dus meer energie op te wekken dan ze verbruiken. Hoe is het de bewoners vergaan? Het blijft een sport om te kijken hoe ik mijn verbruik verder naar beneden kan brengen', zegt bewoner Suzanne van Dijk.

De gemeenschappelijke binnentuin van de Groene Mient is een oase in de drukke stad. Overal groen, heuveltjes, struiken en bomen. Kinderen wroeten in de aarde, hangen aan het klimrek of rijden op een skelter. Volwassenen zijn bezig met het groenonderhoud.

De Groene Mient is een nieuwe wijk in de Vruchtenbuurt met 33 woningen. De grond is door de bewoners zelf gekocht en ze hebben hun eigen woningen ontworpen en gebouwd. Twee jaar geleden zijn de meeste bewoners verhuisd naar hun nieuwe onderkomen.



Binnentuin

'Deze binnentuin helpt bij het opvangen van overtollig regenwater', legt bewoner Suzanne van Dijk uit. 'Eigenlijk heeft elke stad een probleem omdat regenwater veel te snel via het riool wordt afgevoerd. Het riool kan dat niet altijd aan en dan lopen straten en kelders onder. Wij dragen een stukje bij door al het water dat op het terrein valt in de grond op te vangen.'

Verder hebben de woningen zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Deze verwarmen de woningen. 'Dat werkt goed', vertelt ze. 'Dat komt omdat onze woningen allemaal heel goed geïsoleerd zijn. Warmtepompen in woningen die niet goed geïsoleerd zijn, moeten heel veel energie produceren om je huis warm te maken. Hier hebben we onze woningen extra goed geïsoleerd, dus nog meer dan volgens het bouwbesluit nodig was. Daarna hebben we pas allerlei duurzame middelen ingezet. Dat is ook het beste: eerst veel energie besparen en dan pas middelen aanschaffen.'



Energieverbruik

Van Dijk heeft, net als de andere bewoners, een laag energieverbruik. 'We doen het supergoed', zegt ze. 'De eerste energiescan die gemaakt is ziet er goed uit.' Dat wil niet zeggen dat alle woningen energieneutraal zijn. 'Sommige woningen hebben een klein energieverbruik en sommige komen uit op nul. Maar we voldoen wel al allemaal aan de energienorm die over een paar jaar gaat gelden.'

Het lage energieverbruik van het gezin Van Dijk geeft een goed gevoel. 'Dat geeft inderdaad veel voldoening. Het is voor mij een sport om ons verbruik nog verder naar beneden te krijgen.'

