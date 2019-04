'Noordwijk heeft meer kans om te winnen met James in de basis'

Vanaf dit seizoen spelen we bij Omroep West Sport de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vier amateurvoetbalwedstrijden voorspellen én het duel van ADO Den Haag. Deze week speelt Randy Wolters voor de laatste keer dit seizoen de toto. Hij denkt dat ADO Den Haag de komende week vier punten pakt.

Randy, het is de laatste keer dat we de toto spelen. Ben je er klaar voor?

'Jazeker, even punten pakken. Ik moet Bas Muijs en Kim Holland voor blijven.'

Kim Holland heeft aan Bas Muijs de tip gegeven, dat je nooit gelijkspelletjes moet voorspellen. Heb jij iets aan zo’n tip?

'Ik voorspelde sowieso al weinig gelijke spelen. Het houdt met tot nu toe van de laatste plaats af.'



Dan beginnen we maar met Jong Sparta – VVSB. Wie wint dat duel?

'VVSB is de laatste weken wel lekker in vorm. Jong Sparta staat dan weer stevig in de middenmoot. Eens even denken: VVSB wint deze wedstrijd.'

Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Westlandia speelt tegen HBS.

'Doe bij deze voorspelling maar Westlandia. Die spelen thuis en HBS staat onderaan. Dat moet Westlandia wel lukken.'

Dan de echte topper van dit weekend. Quick Boys tegen Noordwijk. Gaat Quick Boys winnen?

'Doe maar Noordwijk. Dat vind ik ook wel leuk voor Denzel James. Ik weet niet of hij kan spelen (hij is geblesseerd red.). Heb hem deze week nog niet gesproken. Het zou wel goed zijn voor Noordwijk als hij meedoet. De kansen met Denzel in de basis zijn groter voor Noordwijk, dan zonder Denzel in het team.'

'Ik kan er helaas niet bij zijn. Met NEC hebben we een dubbel programma dit weekend. Ik zit dus heel het weekend in Nijmegen. Helaas, moet ik de wedstrijd missen.'

ADO Den Haag moet tegen PSV. Komt er een stuntje aan?

'Ik zet hier toch in op PSV. Die gaan winnen. Nee, wacht! Weet je wat. Ik voorspel een gelijkspel. ADO Den Haag moet zo ver mogelijk weg van die onderste plaatsen. Ze zijn natuurlijk bijna veilig, maar ze moeten hoger komen op de ranglijst. Dus zet maar een gelijkspelletje neer.'

Dan de laatste wedstrijd. ADO speelt tegen Excelsior. Gaat ADO winnen van de Rotterdammers?

'ADO speelt thuis en Excelsior heeft het lastig in de competitie. Dat gaat ADO Den Haag dan winnen. Kan lekker de groengele vlag uit omdat ze definitief veilig zijn. Zet ook maar neer dat Lex Immers scoort voor ADO Den Haag.'