Leerlingen Marecollege steken handen uit de mouwen op Goede Vrijdag

Leerlingen in een kano zoeken naar afval in het water | Foto: Omroep West

Terwijl veel scholieren op Goede Vrijdag vrij zijn, moesten de leerlingen van het Marecollege in Leiden wél naar school. Maar een hele gewone schooldag was het zeker niet. Er stond namelijk geen aardrijkskunde of geschiedenis op het programma, maar zwerfafval opruimen.

Leerlingen Suzanne en Matthijs hebben zichzelf in een kano gehesen en drijven door de sloot op zoek naar rotzooi. 'Kijk, daar ligt allemaal troep!', zegt Matthijs en samen met Suzanne peddelt hij er naartoe. 'Weer een blikje', zucht Suzanne. Iets wat de twee veel tegenkomen tijdens hun opruimtocht. 'We vinden veel blikjes, pakjes en zakjes', zegt Matthijs.

Niet alleen op Goede Vrijdag, maar al twee weken lang maken de leerlingen de omgeving rond hun school schoon. Dit in aanloop naar Pasen. 'De weg naar Pasen zijn we eigenlijk al begonnen om dingen in de buurt op te ruimen en schoon te maken', vertelt directeur Elard Pijnaken. 'Vandaag is de afsluiting van die periode. We verzamelen daarom alle afval in een groot paasei van kippengaas.'



Naar school op Goede Vrijdag

Ondanks dat veel scholieren niet naar school hoeven op Goede Vrijdag, is dat bij de leerlingen van het Marecollege dus wel het geval. 'We willen graag twee weken meivakantie en om aan voldoende onderwijsdagen te komen, hebben we de Goede Vrijdag moeten inleveren', aldus de directeur.

Suzanne begrijpt wel waarom ze naar school moet. 'Het hoort er gewoon bij en het is ook wel lekker dat we straks twee weken vakantie hebben.' Matthijs is iets minder enthousiast; 'Ik vind het wel vervelend. Het is superlekker weer en nu kan ik niet afspreken met vrienden. Maar ik vind in een kano varen ook wel erg leuk om te doen en dat maakt voor nu een hoopt goed,' lacht hij.

LEES OOK: Janneke maakt Goudse grachten schoon met haar surfplank