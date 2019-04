Voortvluchtig lid Haagse heroïnefamilie met openstaande celstraf opgepakt

De politie heeft begin deze maand in een woning aan de Gravinnedreef een 43-jarige Hagenaar aangehouden. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De Hagenaar, die lid is van een Haagse heroïnefamilie, werd in februari veroordeeld voor deelname aan een drugsproductienetwerk. Hij moet daarvoor nog een gevangenisstraf van drie jaar uitzitten.

De Haagse crimineel was in februari niet aanwezig in de rechtbank. Het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie spoorde hem op.

De Haagse heroïnefamilie gebruikte een kwekerijbedrijf als dekmantel voor grootschalige heroïneproductie. In totaal werden in deze zaak in februari tien personen veroordeeld tot straffen variërend van negen jaar voor de hoofdverdachte tot één jaar voor een van de handlangers. Een groot deel van deze criminele drugsorganisatie is familie van elkaar.



Camera's en aftappen telefoons

Agenten rolden het laboratorium op toen ze daar in augustus 2017 binnenstapten. Toen was er niemand in de paprikakwekerij aanwezig. Er werden camera's opgehangen en telefoongesprekken afgetapt.

Uiteindelijk lukte het om twaalf verdachten te arresteren. Twee zijn door de rechter vrijgesproken.



Vier andere voortvluchtigen opgepakt

Het EVA-team pakte de afgelopen weken nog eens vier mensen op die hun straf nog moeten uitzitten. Een 27-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon op maandagochtend 15 april bij een bushalte aan de Laan van Leidschenveen worden aangehouden. Hij moet nog 99 dagen gevangenisstraf uitzitten voor opruiing, verzet met geweld tegen een ambtenaar en verkeersdelicten.

De politie hield op maandag 1 april in een woning aan de Wilhelminastraat in Bodegraven een 26-jarige man aan. De man had nog een gevangenisstraf van negen maanden openstaan voor stalking en mishandeling. Op een bouwplaats in Doorn werd 11 april een 28-jarige Hagenaar aangehouden. Hij moet nog 82 dagen achter slot en grendel voor mishandeling, vernieling en verkeerswetdelicten.



Poolse moordverdachte aangehouden op bloemenveiling

Op de bloemenveiling van Rijnsburg heeft het EVA-team op maandagmiddag 15 april op verzoek van de Poolse autoriteiten een 27-jarige man aanhouden. De man wordt verdacht van moord/doodslag in 2017. De man is voorgeleid en zit in overleveringsdetentie. Hij wordt binnenkort over gedragen aan de Poolse autoriteiten.