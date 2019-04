Leidenaar nooit meer aan lager wal door slimme uitvinding

Geen schip hoeft ooit nog door de wind aan lager wal te geraken door een simpele, maar zeer effectieve uitvinding van een Leidenaar met Iraanse roots. Het octrooibureau in Rijswijk heeft zijn uitvinding nu zelfs gepatenteerd, maar de uitvinder is niet van plan er veel geld mee te gaan verdienen.

James Taghavi is al jaren de schipper op het pontje over de Zijl bij Leiderdorp. Maar bij harde zuidwesten wind drijft hij bij vertrek van de steiger af tijdens het draaien. Daarbij raakt hij regelmatig aan lager wal, en dat vindt hij maar niks. En dus bedenkt hij iets: de zogenaamde 'windfighter'. Niet veel meer dan een ijzeren staaf die op de stuurboordkant van zijn pontje is gemonteerd.

'Kijk je ziet dat de boot nu heel scherp draait,' zegt de schipper vanuit zijn kajuit. 'Van 0 tot 180 graden in korte tijd.' En dat komt omdat zijn 'windfighter' ervoor zorgt dat het pontje verbonden blijft met de steiger door een touw, tot het moment dat de voorzijde van het schip met de neus in de wind ligt. Op dat moment glijdt het touw vanzelf van de 'windfighter' af, dus Taghavi hoeft ook de trossen niet meer los te maken.



Trots

En dat scheelt ook nog eens een hoop brandstof op jaarbasis. De toevallig passerende wethouder Rob ten Boden van de gemeente Teylingen is behoorlijk trots op James en zijn uitvinding. 'Heel trots,' zegt hij. 'Iemand die uit Iran komt, hier ontzettend zijn best doet op het pontje en dan ook nog eens zo'n uitvinding doet. Top.'

Een uitvinding waarvoor het octooibureau hem dus een patent heeft verleend. Dat betekent dat niemand zijn uitvinding zomaar mag overnemen, hoe handig hij ook is voor de scheepvaart. Maar geld interesseert James niet zo. 'Als we dood gaan gaat het geld niet met ons mee. Wat voor mij veel belangrijker is, is dat ik in Nederland iets positiefs gedaan heb voor mensen. Dat is voor mij belangrijk.'