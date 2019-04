Emoe aan de wandel door Zoetermeer, 'vangen was hele klus'

Een emoe heeft de dierenambulance en de politie woensdag flink bezig gehouden in Zoetermeer. De struisachtige vogel had namelijk zin in een boswandeling en was aan de wandel gegaan, dat laat de dierenambulance Den Haag vrijdag weten. De emoe, de één na grootste vogel ter wereld, liep over het fietspad bij het Floriadepad.

'De emoe was flink aan de wandel gegaan en onze collega besloot om het dier enigszins te drijven, zodat het dier niet verder het bos in zou gaan,' zegt de dierenambulance. Ondertussen hadden buurtbewoners al wel een vermoeden van wie de emoe was. 'Dus we namen contact op met de vermoedelijke eigenaar. Geen gehoor. We wisten nu dus wel waar het dier thuis hoorde, maar het dier naar huis begeleiden was geen optie.'

De emoe was namelijk een sloot overgestoken. Als de dierenambulance het dier naar huis zou drijven, zou deze langs de Katwijkerlaan in Pijnacker moeten worden begeleid. 'Veel te veel risico!'



Emoe vangen geen alledaags werk

Het vangen van de emoe bleek nog een lastige klus. 'Normaal gesproken worden we niet ingewerkt op het redden van een emoe.' Omdat de nodige ervaring ontbrak, werd de politie er uiteindelijk bijgehaald. Naast de politie, kwam de buurman van de eigenaar aangereden in een busje. 'Hij had vroeger ook emoes gehouden en wist daardoor het dier op juiste wijze te vangen en in het busje te stoppen.'

Eind goed, al goed. 'Het dier is nu gelukkig weer veilig terug bij zijn eigenaar. En nu maar hopen dat 'ie niet weer aan de wandel gaat,' besluit de dierenambulance. De dierenambulance heeft ook een video van het vangen online gezet.