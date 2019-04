Politierechter kan ‘geen chocola maken’ van verhaal over Robin Hood

Het begin van zijn verhaal is nog goed te volgen. Hakim loopt op straat en wordt aangesproken door een agent. 'Mag ik je legitimatie zien?' Hakim vraagt waarom en de agent antwoordt dat hij hem zojuist zag rijden in een Audi die te hard reed.

Maar dan wordt het verhaal warrig. Hakim ontkent dat hij zelf in de Audi reed. Hij zat naast zijn vriendin. Zijn rijbewijs ligt dus ook niet in de Audi, die voor de sportschool geparkeerd staat, maar in zijn eigen Opel Astra. En die sleutels heeft hij in de sportschool laten liggen.



Slaan met wapenstok

De politierechter trekt haar wenkbrauwen op, als Hakim verder vertelt. 'Die agent wilde me fouilleren om te kijken of ik de sleutels van de Audi in mijn zak had. Maar dat wilde ik niet. Toen zei hij dat ik was aangehouden. Hij begon te slaan met zijn wapenstok. Ik was bang en ben weggerend. Ik ben gewoon mishandeld.'

De politie vindt na de arrestatie van Hakim hasj en hennep in de Audi. Volgens de officier van justitie zijn de drugs van de 35-jarige verdachte. 'Een grote hoeveelheid drugs en telefoons, dat is foute boel, dat is niet pluis.' Hakim knikt. 'Ik neem de verantwoording voor die drugs. Ik was een soort Robin Hood, meer kan ik niet zeggen. En ik zat in de Audi, maar ik heb niet gereden.'



Breedsprakig

Volgens de advocaat van Hakim is het helemaal geen raar verhaal wat zijn cliënt vertelt. 'Hij neemt de verantwoordelijkheid, dus hij bekent dat hij drugs vervoerde. Ja, hij heeft ADHD en is nogal breedsprakig.' Dat heeft de rechter inmiddels ook door als ze Hakim het laatste woord geeft: 'Houd het alstublieft kort…'

Als de verdachte is uitgepraat, komt de politierechter met haar vonnis: 6 weken cel waarvan 2 weken voorwaardelijk. 'Die agent heeft zich misschien teveel laten gaan, maar u had moeten blijven staan,' zegt ze. 'Moet ik terug de gevangenis in?', vraagt Hakim verbaasd. 'Ja, en 150 euro aan de agent betalen vanwege letsel aan zijn duim.' 'Dan ga ik in hoger beroep!', roept de verdachte voordat hij de zaal verlaat.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

