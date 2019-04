Dierenambulance Leiden gedupeerd door inbraak: 'Het is laag!'

De Dierenambulance Leiden kon zaterdag enige tijd niet uitrijden na een inbraak. Een inbreker heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ravage aangericht, zo vertelt voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance aan Omroep West. 'Het is laag. Wie presteert het om te gaan jatten van een stichting die het van vrijwiligers moet hebben en zich inzet voor het welzijn van dieren?'

Uit camerabeelden blijkt dat de inbreker de deur ingetrapt heeft en daarna het pand aan de Robijnhof heeft doorzocht. Twee uur later is hij teruggekomen en heeft toen spullen zoals een laptop, mobiele telefoon en ook de beveiligingscamera meegenomen. Omdat die de beelden doorzet naar een mobiele telefoon, is het beeld wel bewaard gebleven.

Het is in deze tijd van het jaar erg druk voor de dierenambulance vanwege het broedseizoen. 'Je bent voor de beesten bezig, en niet om dit soort narigheid op te lossen', zegt Van Meijgaarden. Zaterdagochtend is besloten even niet te rijden omdat er geen rittenregistratie meer mogelijk was. Een geleende laptop loste het probleem op. Nog voor de recherche klaar was met het onderzoek, kon de dierenambulance weer uitrukken.

