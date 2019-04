Drukke ochtend voor duikploeg Haagse brandweer

De duikploeg van de Haagse brandweer moest zaterdagmorgen twee keer aan de bak. Op de Goudriaankade raakte een vrouw, die mogelijk onder invloed was, te water. Ze werd door omstanders uit het water gehaald. Een uur later was het raak op de Bezuidenhoutseweg. Daar reed een vrouw met haar scootmobiel in een sloot. Ook hier schoten omstanders te hulp.

De brandweer zet bij elke melding van 'persoon te water' de duikploeg in, vertelt een woordvoerder. Op de Goudriaankade werd al snel duidelijk dat de drenkeling op het droge was, maar de brandweer rijdt toch door. In dit geval konden de hulpdiensten daardoor gebruik maken van een onderkoelingspakket. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook bij de vrouw die in de sloot terecht was gekomen, hoefde de brandweer alleen assistentie te verlenen. Het slachtoffer was ter hoogte van de korfbalvereniging aan de Bezuidenhoutseweg van haar scootmobiel gevallen en in het water beland. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse nagekeken.

