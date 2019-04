Files naar Keukenhof: 'Het is het allemaal waard'

Het was op Eerste Paasdag weer bomvol in Keukenhof in Lisse. In de middag was het park zelfs per auto niet te bereiken. Bezoekers die wel binnen kwamen vonden het wachten het waard. 'Het is Pasen, dus we hadden verwacht dat het wel druk zou zijn. Het is niet erg, want je komt om van de bloemen te genieten', zegt een bezoeker.

Directeur van Keukenhof, Bart Siemerink, vindt dat er wat moet gebeuren aan de situatie. 'Je ziet dat de wegen en ook het openbaar vervoer niet is mee ontwikkeld met de groei van de Bollenstreek. En als we nu niet wat doen, krijgen we dit soort excessen in de komende jaren alleen maar vaker.'



'Leuk en mooi'

Volgens Siemerink is het lastig om iets te doen veranderen. 'Als je op de grens van twee provincies ligt en je hebt met vijf gemeenten te maken, dan is het in Nederland moeilijk praten.'

Een stel dat in de file staat wist niet dat het zo druk kon zijn. 'We vinden het niet erg om te wachten, want we denken dat het allemaal waard is.' Een ander koppel is net een paar minuten binnen. 'Ik vind het druk, maar het is goed zo. Zo lang het maar leuk en mooi is.'

'Binnen in het park gaat het goed', gaat Siemerink verder. 'Maar de wegen in de Bollenstreek slippen gewoon dicht. Het is een lange reis naar de Keukenhof en ook weer een lange reis naar huis en dat doet gewoon af aan een leuk dagje aan de Keukenhof of de Bollenstreek.'