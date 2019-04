ADO ondanks nederlaag geen speelbal in Eindhoven

In Eindhoven heeft ADO Den Haag met 3-1 verloren van PSV. In een lamlendig duel was de nummer twee van de eredivisie de betere ploeg, maar ADO bood genoeg weerstand. Dit in tegenstelling tot het thuisduel in Den Haag dat in 0-7 eindigde voor de Brabanders.

De eerste helft was heel tam van beide kanten. Wel waren er wat kansen te noteren. PSV-spits Luuk de Jong zag ADO-doelman Robert Zwinkels knap redden op zijn inzet. Erik Falkenburg kopte een kwartier voor rust een panklare voorzet van Lex Immers voor een leeg doel naast.

Toen Falkenburg zijn kans miste, keken de groengelen al tegen een achterstand aan. PSV-back Denzel Dumfries dribbelde vrij simpel de zestien van ADO binnen en schoot in de verre hoek raak. Na de treffer van de geboren Rotterdammer konden de Brabanders amper kansen creëren. De mannen van Fons Groenendijk zette er weinig tegenover, waardoor de eerste helft weinig spectaculair was.

Eindpass

Ook de tweede helft begon tam. PSV was de betere ploeg, maar was enorm slordig in de eindpass. ADO verdedigde makkelijk en kon een aantal aanvallen al in een vroeg stadium onschadelijk maken. Als de verdediging niet handelend kon optreden, was daar altijd nog Zwinkels die redding bracht.

Halverwege de tweede helft had ADO even een kleine opleving en werd het wat brutaler. Een voorzet van invaller Thijmen Goppel vloog bijna over PSV-doelman Jeroen Zoet. PSV stelde daar een handvol kleine kansen tegenover, maar echt spannend werd het niet in de tweede helft.



Gelijkmaker

Vijf minuten voor tijd gooide De Jong de wedstrijd in het slot. De topscorer van de eredivisie kopte een voorzet Cody Gakpo achter Zwinkels. Het was de 27ste competitietreffer van de aanvaller.

Necid maakte daarna nog wel de 2-1, maar ADO kwam niet in aanmerking voor de gelijkmaker. In blessuretijd bepaalde Donyell Malen de eindstand op 3-1.



Twaalfde

Ondanks het verlies blijft ADO Den Haag twaalfde staan met 36 punten. Het gat met SC Heerenveen en VVV Venlo, die respectievelijk tiende en elfde staan is één punt. Een plaatsje onder de Haagse ploeg staat PEC Zwolle met 35 punten.



Scoreverloop PSV - ADO Den Haag: 3-1(1-0)



1-0 Dumfries

2-0 De Jong

2-1 Necid

3-1 Malen

Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino ('90 Hendrix). Rosario, Sadilek ('78 Gakpo), Malen, Lozano, De Jong, Bergwijn ('78 Guti)

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Malone ('74 Lorenzen) , Bakker, Kanon, Meijers, Gorter ('62 Goppel), El Khayati, Goossens, Becker, Falkenburg ('79 Necid), Immers

Scheidsrechter: Makkelie

Gele kaarten: x

Rode kaarten: x

