Meijers na PSV-ADO: 'We waren voetballend minder dan voorgaande wedstrijden'

Na de 3-1 nederlaag tegen PSV stond ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers met gemengde gevoelens in de catacomben. De Haagse ploeg was niet weggetikt door de Eindhovenaren, maar stond wel zonder punten. Volgens de rechtsback kwam dat ook door hoe ADO speelde. 'Ik vond ons voetballend minder dan de voorgaande wedstrijden.'

'Het staat heel lang 1-0', vervolgde de verdediger. 'Daardoor blijf je lang in de wedstrijd. Maar we hadden geen recht op de overwinning.'

Echt bang voor een pak slaag - zoals de 0-7 verliespartij in eigen huis - was hij niet. 'Je weet dat de vorm waarin PSV momenteel zit, dat ze vooral denken aan de overwinning. We hadden ook wel iets recht te zetten na die grote nederlaag thuis.'



Figurantenrol

ADO-trainer Fons Groendijk liet op voorhand weten niet als figurant naar Eindhoven te willen gaan. Maar ook hij was reëel: 'We hebben verdiend verloren, maar we stonden goed georganiseerd en hebben ook veerkracht getoond. Aan de bal hebben we echter te weinig gebracht. Dat is jammer.'

De Haagse ploeg kampte in Eindhoven met personele problemen. 'Dat maakt de puzzel niet makkelijker', zei Groenendijk daarover. Zo miste hij zijn vaste centrale verdedigingsduo van de laatste weken. Tom Beugelsdijk was geschorst en Shaquille Pinas was geblesseerd. Tegen PSV vormden Wilfried Kanon en Danny Bakker het centrale blok.



Afscheidswedstrijd Van Persie

De Leidenaar wil een mooi einde van de competitie: 'We zijn veilig', zei hij. 'Maar we willen het seizoen nu nog goed afsluiten met twee mooie duels thuis en de afscheidswedstrijd van Van Persie in de Kuip.'

Ook kreeg Groenendijk nog de vraag of hij verloren had van de kampioen. 'Dat weet ik niet', stelde hij. 'In de slotfase van de competitie gaan ook andere dingen meespelen. Denk aan De Graafschap - Ajax een paar jaar terug.'

