Man die Diane's vader (83) uit water redde gevonden: 'Heldendaden worden nog gewaardeerd'

'Het is gelukt lieve mensen, stop maar met delen.' Het is Diane Zuiderwijk uit Den Hoorn gelukt om de man te vinden die haar 83-jarige vader uit het water redde in november vorig jaar. Op Facebook bedankt ze iedereen voor de hulp en support.

Toen de ouders van Diane op 3 november vorig jaar vanuit hun woonplaats Den Hoorn op de scootmobiel richting Delft reden, belandde Diane's vader met scootmobiel en al in het water. Volgens Diane kwakkelde haar vader al een tijdje met zijn gezondheid, vooral zijn motoriek werd minder. 'Maar hoe hij opeens in het water is beland weten we niet,' vertelde Diane. 'Lag het aan zijn motoriek? Is hij even weggevallen? Is hij geschrokken van tegenliggers en daarom uitgeweken?'

Gelukkig was er meteen een man die in het water sprong om Diane's vader uit het water te helpen. Na enige moeite en hulp van andere omstanders lukte dit en werd hij bont en blauw naar het ziekenhuis gebracht. Diezelfde avond mocht de vader van Diane weer naar huis.



Liefdevol afscheid

In de dagen na het ongeluk werd de vader van Diane steeds verwarder. Na een aantal ziekenhuisbezoeken die week, bleek dat haar vader een hersenbloeding had. 'Daarna ging het snel. Hij reageerde niet goed meer en raakte in een coma. Twee weken later is hij overleden,' vertelt Diane.

Voor Diane en haar familie was het heel belangrijk om de redder in nood te vinden, zodat ze hem kunnen bedanken. 'Dankzij hem hebben we nog tijd met mijn vader gekregen en hebben we liefdevol afscheid van hem kunnen nemen', liet Diane eerder weten.



Succesvolle zoektocht

Nu laat Diane via haar Facebookpagina weten dat de man gevonden is. 'Uit respect voor deze man en mijn familie treed ik hier verder niet mee in het nieuws', zegt Diane. 'Wij moeten dit eerst allemaal weer even verwerken. Wel wil ik vooral onderstrepen dat heldendaden nog worden gewaardeerd.'