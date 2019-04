Kat al twee dagen hoog in de boom: brandweer brengt redding

Aan het Mien van Breepad in Den Haag heeft de brandweer maandag een kat gered die al twee dagen hoog in de boom zat.

'We kregen een melding van een kat in een boom, het beest zat er volgens de melders al twee dagen', zegt een medewerker van de Dierenambulance Den Haag. 'Toen we aankwamen bleek dat wij er niet bij konden komen, het beest zat veel te hoog. De brandweer heeft de kat uiteindelijk naar beneden weten te halen.'

De kat heeft een chip, laat de medewerker weten. 'We hopen nu dat we het beestje snel weer kunnen herenigen met zijn of haar baasje. Voor de zekerheid gaat de kat eerst met ons mee. Na zo'n avontuur laten we dat beestje natuurlijk niet zo aan zijn lot over.'

