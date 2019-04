West Wekker: Demonstratie voor erkenning Armeense genocide

Goedemorgen! Het is vandaag voor de 24ste keer Wereldboekendag, waarmee in meer dan honderd landen het belang van lezen wordt benadrukt. En ter nagedachtenis aan de Armeense genocide verzamelen demonstranten zich vanmiddag op het Plein in Den Haag. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?



Op het Plein in Den Haag wordt vanmiddag een demonstratie gehouden. Dat gebeurt een dag voor de officiële herdenking van de Armeense genocide in Assen. De demonstranten willen dat de Nederlandse regering de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 erkent. Ze bieden een petitie aan en maken een demonstratieve tocht naar het Malieveld, tegenover de Turkse ambassade.

Gemeenten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het experiment met 'staatswiet'. Daarbij wordt er legaal wiet geleverd aan een coffeeshop, wat de wind uit de zeilen van illegale wietteelt moet halen. Als een gemeente zich aanmeldt, moeten alle coffeeshops in het gebied meedoen met het experiment. De verwachting is dat later dit jaar een besluit wordt genomen over welke gemeenten deelnemen.

Opnieuw zonnig, maar het wordt iets minder warm dan gisteren, 22 tot 23 graden. De oostnoordoostenwind is matig tot vrij krachtig.

Omdat het al een tijdje niet heeft geregend en er voorlopig ook geen regen wordt verwacht, komen Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen vanaf vandaag weer met een droogtemonitor. Daarin wordt een landelijk beeld geschetst van de watertekorten, zegt een woordvoerster van de Unie. Afgelopen zomer was de droogste ooit gemeten. In de winter is een normale hoeveelheid neerslag gevallen, waardoor de extreme droogte niet volledig is gecompenseerd.

Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar tijd gestegen met 76 procent, aldus dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het aantal steeg van 456 in 2010 naar 801 in 2017, telde Wakker Dier, dat gebruik maakte van cijfers van Wageningen University & Research. Wakker Dier maakt zich zorgen.

Nederlandse jeugdbibliothecarissen hebben Moppereend gekozen als het Prentenboek van het Jaar 2020, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Het boek is geschreven door Joyce Dunbar, geïllustreerd door Petr Horáček en vertaald door Jesse Goossens.

