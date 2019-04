'Schandalig dat Jong Sparta nog kan degraderen uit de tweede divisie'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: de beloftenelftallen in de tweede divisie en het kampioenschap van FC Twente.

Willem, je zat zelf bij Jong Sparta tegen VVSB. Wat heb je meegekregen van Quick Boys – Noordwijk?

'Hetzelfde als wat de radioluisteraars hebben meegekregen. Dat Quick Boys gewonnen heeft en, zoals ik het als luisteraar ervaren heb, dat Quick Boys ook niet echt in gevaar is geweest.'

'Ik sprak daarnaast ook wel mensen achteraf. Dat waren Katwijkers. Die waren enorm blij. Die geloven weer in een kampioenschap. Feit is natuurlijk wel dat, ondanks dat Quick Boys de wedstrijd wint, Noordwijk het nog steeds in eigen hand heeft. Al is de druk nu wel groter.'

'Ik heb de ploegen dit seizoen allebei niet aan het werk gezien. Dus ik weet niet hoe Noordwijk met de druk omgaat. Dat zal de komende wedstrijden moeten blijken. Maar toen ze eerder dit seizoen averij opliepen, was het de week erop weer dik in orde.'

'Er is nu wat meer druk bij Noordwijk, maar ook bij Quick Boys. Die kunnen zich ook niets meer permitteren met twee punten achterstand. Het is een open deur, maar ze spelen allebei nog vier finales.'

Sinds Quick Boys-trainer Erik Assink weer terug is, loopt het weer als een malle bij de Katwijkers. Is dat de kwaliteit van de trainer?

'Zoals ik al zei, ik zie ze dit seizoen niet spelen. Ik ken Erik al wel heel lang. Hij kent natuurlijk het klappen van de zweep. Het is voor hem niet nieuw. Hij heeft bijvoorbeeld lang geleden met IJsselmeervogels tegen Katwijk gespeeld om het kampioenschap.'

''We zullen nooit weten hoe het zou zijn gegaan als hij niet eventjes was weggeweest. Dat hij weer terug is, is geen garantie voor een kampioenschap.'

Je ziet bijna alleen maar in de Bollenstreek en Spakenburg dat er meer dan vijfduizend mensen op een amateurvoetbalwedstrijd afkomen. Hoe komt het dat dit alleen maar in die regio's is?

'Dat is al van oudsher zo. Dat was al toen ik 32 jaar geleden als radioverslaggever begon. Toen had je Spakenburg, IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys, Quick Boys en Noordwijk. Die zetten toen de toon. Later is daar Katwijk bijgekomen, Ter Leede heeft een tijdje meegedaan. Net als FC Lisse.'

'In Veenendaal als GVVV en DOVO tegen elkaar spelen, komen er ook zoveel mensen. Of in Scherpenzeel met Valleivogels en VV Scherpenzeel. Het zijn allemaal regio's met relatief kleine gemeenschappen. Die mensen hebben doordeweeks heel veel met elkaar te maken. Zijn klant bij elkaar, hebben verkering met elkaar, zijn getrouwd met elkaar. Een Katwijkse vrouw trouwt met een Noordwijkse man of een Rijnsburgse man, of andersom.'

'Het is heel bijzonder, maar niet uniek dat er net als zaterdag zoveel mensen op een wedstrijd afkomen. Er was een tijd in de hoofdklasse dat er zeven clubs uit onze regio in één competitie zaten. Dit is een voetbalstreek, net als de Veluwe en Spakenburg. Het zijn voetbalbolwerken.'

Je was zelf bij VVSB tegen Jong Sparta. De Noordwijkerhouters kwamen met 1-0 voor. Ze verloren uiteindelijk met 2-1. Waar hebben ze het laten liggen?

'Ze waren de eerste helft beter dan Jong Sparta. Maar tijdens de tweede helft kwam er bij Jong Sparta een groeibriljant in: Ayoub Boukhari. Die mocht niet starten omdat hij te laat was. Die jongen liet de hele wedstrijd kantelen.'

'VVSB kon alleen maar achteruitlopen en de bal wegtrappen. Ze kwamen niet meer aan voetballen toe. Onthoud die naam maar rustig: Ayoub Boukhari. Het schijnt een neefje te zijn van Nourdin Boukhari.'

'Ze hebben terecht verloren. Elke Noordwijkerhouter die er was, zal dat bevestigen. Barendrecht komt dichterbij in de stand. Die pakten een punt tegen Katwijk. De VVSB'ers beseffen ook dat de nacompetitie nog niet definitief bereikt is. Met name trainer Eric Meijers realiseert zich dat erg goed.'

'Je weet niet wat dit met Barendrecht doet; een punt pakken tegen Katwijk. Het leek er lang op dat ze drie punten zouden pakken, maar Katwijk maakte vijf minuten voor tijd gelijk. VVSB moet er niet vanuit gaan dat Barendrecht alles gaat verliezen. Een punt tegen Katwijk voor een ploeg die ergens onderaan staat, is sowieso knap. Al hoorde ik wel dat Katwijk niet goed speelde.'

'Voor Lienden kan het natuurlijk ook nog lastig worden. Daarnaast is VVSB - FC Lienden de laatste wedstrijd. Dan kan het zelfs voorkomen dat ze allebei een punt nodig hebben en ze er samen wel uitkomen. Al zullen ze dat nooit bevestigen. Kortom het is onderin nog niet gespeeld.'

Je had het met Jong Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk na afloop over de tweede divisie en je stoorde je aan de competitieopzet.

'Ik ben afgelopen zaterdag op het Kasteel geweest. Daar waren honderd Noordwijkerhouters en twintig Sparta-supporters. Die ambiance in zo'n leeg stadion is natuurlijk troosteloos.'

'Dat neemt niet weg dat ik het triest vind, dat Jong Sparta nog kan degraderen. Die ploeg staat ergens in de middenmoot, maar door de regels van de KNVB zijn ze nog steeds niet veilig. Ze kunnen nog degraderen als Jong FC Volendam kampioen wordt in de derde divisie. Want dan moet er een extra beloftenteam uit de tweede divisie.'

'Als Jong Sparta als tweede eindigt van de drie beloftenelftallen in de tweede divisie, kunnen ze er dus uitvliegen. Ze kunnen helemaal geen invloed uitoefenen op de prestaties van Jong Volendam. Ze kunnen er geen punten tegen pakken. Belachelijk!'

'We zijn het toch met zijn allen eens dat een competitie in een competitie niet kan? Straks moet Jong Sparta, dat keurig in de middenmoot eindigt, degraderen omdat Jong Volendam kampioen is geworden in de derde divisie. Dat slaat als een slappe lul op een drumstel.'

'Ik ben er een voorstander van dat de beloftenelftallen weer in een eigen competitie gaan spelen. Laat ze dan maar zelf de speeldag bepalen. Rijsdijk zegt terecht dat dit soort wedstrijden tegen volwassen gasten meer weerstand oproept bij zijn spelers. Daar is iets voor te zeggen. Maar doe het niet op deze manier.'

'De KNVB is eraan begonnen. Maar je kan dan ook zeggen: we hebben het niet goed gezien, dit draaien we terug.'

HBS strijdt nog tegen directe degradatie en pakte Tweede Paasdag drie punten, maar dezelfde middag deed concurrent OJC Rosmalen hetzelfde…

'Dat is zo typisch dit seizoen bij HBS. Alles, maar dan ook echt alles, zit tegen. Win je zelf een keer, wat niet vaak is gebeurd dit seizoen, wint je concurrent ook. Het wordt een lastig verhaal voor HBS, als ik eerlijk ben.'

'Misschien geeft deze overwinning weer vertrouwen. Het is pas gespeeld als het gespeeld is. Ze leven nog, maar daar hebben we het dan ook wel mee gezegd.'

Verder nog iets Willem?

'Jazeker! FC Twente is kampioen van de eerste divisie. Ik vind het knap dat ze dat binnen een jaar doen. Ik gun het ze ook. Het is een mooie club. Een paar keer ben ik daar geweest voor Omroep Werst toen ADO Den Haag er moest spelen. We zijn er altijd goed ontvangen.'

'Dit seizoen zijn er ook weer veel mensen komen kijken, ondanks dat FC Twente in de eerste divisie speelde. Het was niet altijd even goed. Die club hoort gewoon in de eredivisie. Het is echt een voetbalbolwerk. Ik ben er wel content mee dat ze zijn gepromoveerd.'