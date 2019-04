Strandbeesten 'swingen' mee met dansers op Zuiderstrand

Liefhebbers van strand, dans, theater én muziek zitten vanaf begin mei weer gebakken op het Zuiderstrand in Den Haag. Dan zijn de wereldberoemde strandbeesten van kunstenaar Theo Jansen te zien tijdens het evenement Solo's @ the Sea. Die dansen als het ware mee met De Dutch Junior Dance Division.

Een strandbeest is een sierlijk 'dier' dat door de zeewind in beweging wordt gebracht. Het is gemaakt van gele plastic buizen. Je hebt strandbeesten in verschillende soorten en maten. Sommige zijn héél groot en hebben wel twintig of meer poten. Andere zijn wat kleiner, maar bewegen kunnen ze allemaal. Tijdens de voorstelling 'dansen' er twee strandbeesten mee van Jansen, die in 2018 de Haagse Cultuurprijs kreeg.

'Al jaren lonken wij natuurlijk naar de prachtige strandbeesten van Theo Jansen', vertelt Thom Stuart, één van de twee artistiek leiders van De Dutch Junior Dance Division. Heel logisch ook, want Jansen werkt naast strandtent De Fuut, waar de voorstellingen plaatsvinden. Dat was tot op heden nooit gelukt, maar als je als thema beeldende kunst hebt, dan moeten deze strandbeesten een plaats krijgen in het programma en dat is dus gelukt, legt Stuart uit.



De laatste keer

Het is de twaalfde en laatste keer dat Solo's @ the Sea wordt gehouden. De initiatiefnemer van strandtent De Fuut houdt er namelijk mee op.

LEES OOK: Gemeentemuseum pronkt met strandbeest: 'Een grote blikvanger'