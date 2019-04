Lintjesregen 2019: Alphen aan den Rijn

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:





1. De heer A.G. Niezen (78 jaar) uit Hazerswoude-Rijndijk

De heer Niezen is sinds 1996 actief als vrijwilliger. Vanaf dat moment is hij beheerder (tot 2016) en toezichthouder bij de Stichting Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn. Van 2000 tot 2013 was decorandus actief lid van de EHBO-vereniging Koudekerk aan den Rijn.





2.De heer G. van Ast (58 jaar) uit Zwammerdam

De heer G. van Ast is sinds 1989 lid van Zwammerdams Amateur Toneel (ZAT) en zet zich sindsdien niet alleen in als toneelspelend lid, maar ondersteunt vereniging met allerlei hand- en span diensten. Vanaf 1994 tot 2012 was hij penningmeester. Vlak na de oprichting van de Historische Werkgroep Zwammerdam (HWZ) in februari 1985 werd de heer Van Ast lid en hij is dat gebleven tot 2014. In die periode is hij 14 jaar penningmeester geweest. De heer Van Ast bekleedde de functie van voorzitter van voetbalvereniging Zwammerdam van 1 februari 1995 tot 16 september 1996. Vanaf 2005 is de heer Van Ast voorzitter van St. Zwammerdam der Maatschappij tot nut van 't algemeen.





3.Mevrouw M. den Haan-Zaal (62 jaar) uit Hazerswoude-Dorp

Mevrouw Den Haan-Zaal is sinds begin jaren tachtig actief als vrijwilliger. Op de basisschool van haar kinderen deed zij al veel vrijwilligerswerk. Vanaf 1985 is mevrouw Den Haan een zeer actief lid van de Protestantse Gemeente de Korenaar. Van 2010 tot 2017 was zij coördinator Aurelia VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Vanaf 2011 is mevrouw Den Haan vrijwilliger bij Driehof-WIJdezorg. Vanaf 2016 is zij bestuurslid van het bezoekwerk Zonnebloem Rijnwoude-Zuid.





4.De heer J. Sonneveld (75 jaar) uit Alphen aan den Rijn

De heer J. Sonneveld is sinds begin jaren tachtig actief als vrijwilliger. Bij de Alphense Zwem Club A.Z.C. was hij voorzitter van 1981 tot 1988 en van 1996 tot 2002. Van 1997 tot 2002 was hij bestuurslid en secretaris van de Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn (V.O.A.). De heer Sonneveld was van 2000 tot 2006 bestuurslid en van 2006 tot 2009 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (K.N.M.C.). In de periode van 2004 tot 2009 was hij actief bij de oprichting van de Golf- en Countryclub Liemeer en na de oprichting was hij bestuurslid. Vanaf 2004 bekleedt de heer Sonneveld diverse functies bij de Hervormde kerk Alphen aan den Rijn.





5.De heer S.F. Strik (56 jaar) uit Alphen aan den Rijn

De heer S.F. Strik zet zich vanaf 1994 volop in voor de samenleving. Hij was raadslid in Alphen aan den Rijn van 1994 tot 2002. Van 1998 tot 2002 was hij voorzitter van de Stichting Alphense kinderboerderijen. Gedurende zes jaar was hij algemeen bestuurder van het Waterschap De Oude Rijnstromen (opgegaan in Hoogheemraadschap Hollands Rijnland). Hij vertegenwoordigde de natuur en groen belangen. Vanaf 1991 heeft hij diverse functies bij IVN Alphen aan den Rijn. Zo was en is hij voorzitter en oprichter van een vogelwerkgroep, een uilen werkgroep en een zwaluwen werkgroep, excursie en reisleider vogel trips, coördinator wintervogel-tellingen van SOVON. Daarnaast was hij ook mede oprichter en actief binnen de Vlinderwerkgroep Alphen aan den Rijn. Vanaf 2017 is decorandus bestuurslid bij de Stichting Willeke Alberti Foundation. Tegenwoordig is decorandus ook voorzitter van de energiecoöperatie Zon op Alphen.





6.Mevrouw J.C. Moerings (88 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Moerings zet zich sinds 1977 in voor de samenleving. Vanaf dat moment is zij vrijwilliger in het kerken- en Bejaardenwerk van Parochie H. Thomas (daarvoor parochie De Heilige Geest). Zo was zij actief in de werkgroep Open Dag van de parochie, bij het wekelijks opzetten van de lectuurtafel bij de parochievieringen. In 1981 werd zij lid van de Commissie Pastoraal Bezoek. Dit deed zij tot 1997. Vanaf 1981 begeleidt mevrouw Moerings bewoners van het Verpleeghuis Oudshoorn die dementie hebben op zaterdagochtend naar de kerkdienst.





7.De heer N.A. Hoogeveen (74 jaar) uit Zwammerdam

De heer Hoogeveen is meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger. Van 1964 tot 2005 was hij klusser, manusje van alles en coach bij wielervereniging Avanti. Daarnaast was hij een hele goede leermeester voor nieuwe leden die met wielrennen beginnen. Vanaf 2000 onderhoudt hij als tuinman het dorp Zwammerdam. Zo houdt hij diverse stukken groen bij, zoals de schooltuin en de monumenten in het dorp. Van 2004 tot 2014 was de heer Hoogeveen vrijwilliger bij de Vakantie Kinderspelen Zwammerdam. Al meer dan tien jaar doet hij het groenonderhoud op het sportcomplex van voetbalvereniging Zwammerdam en is hij onderdeel van de schoonmaakploeg. Vanaf 2015 zet de heer Hoogeveen zich in als tuinman voor de Stichting Beheer Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam bij Dorpshuis de Zwanenburcht.





8.De heer C.G. Hogenes (77 jaar) uit Alphen aan den Rijn

De heer C.G. Hogenes is sinds 1970 actief als vrijwilliger. Begin jaren zeventig was hij jeugdouderling en jeugdsoosleider bij de Salvatorikerk. En van 1985 tot 1992 was hij actief als secretaris en scheidsrechter bij volleybal vereniging DAC (inmiddels gefuseerd tot Castellum). Vanaf 1990 is de heer Hogenes vrijwilliger bij de Goede Herderkerk Alphen aan den Rijn. Zo verving hij de koster bij ziekte of afwezigheid. Ook heeft hij zich jaren als kerkrentmeester ingezet, verricht hij kleine en grote klussen en werkt hij in de tuin. Sinds 2005 fungeert hij weer regelmatig als koster.





9.Mevrouw K. Hogenes-van Bostelen (75 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw K. Hogenes-van Bostelen is sinds 1973 actief als vrijwilliger. Per 17 september 1973 is mevrouw gestart bij Welfare van het Rode Kruis en vanaf 1 mei 1999 is ze coördinator van handwerkclub Driehoorne. Mevrouw Hogenes helpt ook met de rommelmarkten en is wijkcoördinator bij de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis. Vanaf 1994 is ze ouderling en diaken bij de PKN Goede Herderkerk. Al haar hele leven zet mevrouw zich in voor de kerk en voor de vrouwenvereniging GHOD. Momenteel is zij wijk-ouderling waar zij veel aandacht besteedt aan het bezoeken van kerkleden. Vanaf 1986 tot heden is zij bestuurslid Werkgroep Pastoraat (30 leden). Taken: penningmeester, organisatie dagje uit voor ouderen, organisatie verjaardagsfonds. Van 6 september 1994 tot 27 mei 2003 was zij diaken. Vanaf januari 2016 is zij wijkouderling.





10.De heer W. Goudzwaard (60 jaar) uit Benthuizen

Vanaf 2011 is de heer Goudzwaard werkzaam als specialist risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Van 1987 tot 2014 was hij lid van de vrijwillige brandweer in Benthuizen. Begonnen als ploeglid, heeft hij zich daarna ontwikkeld en was hij jarenlang bevelvoerder. De laatste paar jaar was hij postcommandant van brandweer Benthuizen. Al jaren lang zet hij zich extra in voor de brandweer door als instructeur les geven aan brandweercollega's. In 2002 en 2003 heeft de heer Goudzwaard zich als bouwvakker ingezet tijdens de verbouw van gebouw Ontmoeting, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Dorpstraat 67 Benthuizen. Vanaf 2012 maakt hij deel uit van de zgn. hakploeg ten behoeve van het onderhoud van het Bentwoud.

Vanaf 2016 is hij secretaris van het dorpsoverleg Benthuizen. In 2013 nam hij deel aan de Cycle for Hope. Hij was een drijvende kracht achter de evenementen om geld binnen te halen, zoals een benefietdiner en concert. Vanaf 2016 is de heer Goudzwaard plv. voorzitter van het Gebruikersplatform van Staatsbosbeheer. In 2015 en 2017 nam hij deel aan een werkvakantie die uitgaat van de diaconie van de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer en hielp hij een week lang bij de stichting Asociatia Betania in Bacau, Roemenië. Vanaf 2017 is de heer Goudzwaard commissielid van de Oostenrijk Commissie. Deze biedt ondersteuning aan een jonge predikant die wordt uitgezonden naar Oostenrijk.





11.De heer C. Verheij (72 jaar) uit Boskoop

De heer C. Verheij heeft zich over een groot aantal jaren in verschillende functies geheel belangeloos ingezet voor de Gereformeerde Gemeente (Ichtuskerk) van Boskoop. Hij had en heeft zitting in een aantal commissies waaronder de commissie beheer en onderhoud. Hij verrichtte bijvoorbeeld coördinerende werkzaamheden bij de renovatie van de pastorie in 2015. Ook was hij 16 jaar lid van het bestuur ten behoeve van Boskoopse Bejaardentehuizen.





12.Mevrouw J.M. Knoop-de With (82 jaar) uit Boskoop

Mevrouw Knoop-de With is sinds 1974 actief als vrijwilliger. Vanaf dat moment collecteert zij jaarlijks voor de KWF Kankerbestrijding. Sinds 1976 is mevrouw Knoop actief bij de Protestantse Gemeente Boskoop. Van 1991 tot 2001 was zij penningmeester bij de Amateur Groentetuinvereniging Boskoop. Van 2002 tot 2017 bekleedde zij diverse functies bij de Stichting Groene Hart. Zo was zij secretaris, deed ze de donateursadministratie en organiseerde zij twee keer per jaar een excursie.





13 De heer L.N. Kenter (70 jaar) uit Koudekerk aan den Rijn

De heer Kenter is sinds 1994 actief als vrijwilliger. Vanaf dat moment bekleedt hij diverse functies bij de Stichting Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn. Hij was voorman van de groenploeg, algemeen lid van het bestuur van de Stichting PWA bad en lid van de beheercommissie, die zich o.a. bezig houdt met de coördinatie van de vrijwilligers (kassa en toezicht), tevens dagverantwoordelijk toezichthouder. Van 1994 tot 2011 was decorandus jongerenbegeleider bij de Stichting Trouble Tree, en vrijwilliger van de Stichting De Ridderhof. Vanaf 2009 is decorandus actief binnen de EHBO-vereniging in Koudekerk aan den Rijn.





14 Mevrouw A. de Jong-Demoet (72 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw De Jong-Demoet is sinds 1 januari 1986 vrijwilliger in verpleeghuis Oudshoorn, onderdeel van de Alrijne Zorggroep. Decoranda is actief bij de geestelijke verzorging. Haar taken zijn op zaterdag-ochtend het ophalen en terugbrengen van bewoners voor de kerkdiensten, de communievieringen en de katholieke zintuiglijke vieringen. Ook begeleidt ze de bewoners tijdens deze vieringen.





15.De heer P. Hoeksel (71 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Sinds 1967 is de heer P. Hoeksel werkzaam als vrijwilliger bij de Parochie Heilige Thomas, voorheen Parochie Bonifacius. Inmiddels ruim 50 jaar - bekleedt hij de functie van lector in de kerk. Na zijn pensionering in 2010 heeft hij zich ook nadrukkelijk op de taak van vice-voorzitter gericht. Hij vervult deze functie sinds 1 januari 2011. Vanuit zijn functie als vice-voorzitter heeft hij de fusie tussen verschillende regionale parochies begeleid.

De laatste jaren houdt de heer Hoeksel zich intensief bezig met het uitzoeken, organiseren en integreren van het kerkelijk archief met het streekarchief. De heer Hoeksel is vaak de spreekbuis van het bestuur, leidt vergaderingen en bemiddelt, als er binnen de parochie verschil van belangen ontstaat. Vanaf 2010 is de heer Hoeksel voorzitter van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Alphen aan den Rijn. Ook is hij sinds kort ook voorzitter van de overkoepelende Stichting Ouderenorganisaties Alphen aan den Rijn. Van 1986 tot 1999 was hij (mede)auteur van meerdere publicaties over de Joodse Gemeenschap in Alphen aan den Rijn en publicaties voor de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. En redactielid van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.

Benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:





16. De heer F.A.M. Ponsioen (60 jaar) uit Alphen aan den Rijn

De heer Ponsioen is sinds 1980 werkzaam als register accountant en diverse bestuursfuncties bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Naast het uitoefenen van zijn vak als Register Accountant heeft de heer Ponsioen in de volgende periodes bestuursfuncties bekleed:

1993 - 1996 en 2007 - 2012: bestuurslid

1996 - 2003 en vanaf 2012 voorzitter raad van Bestuur.

Daarnaast heeft hij Grant Thornton NL één termijn van 3 jaar vertegenwoordigd in de Board of Governors (GT Int). Hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan zowel de op- en uitbouw van de Alphense en Goudse vestiging van Grant Thornton, als ook de ontwikkeling van Grant Thornton als totaalorganisatie.

De heer Ponsioen bekleedt of bekleedde ook de volgende functies:

1986 - 1992 Penningmeester Stichting Openbare Golfcourse ZEEGERSLOOT (SOGZ)

1989 - 1992 Penningmeester Stichting Exploitatie Golf Alphen aan den Rijn (SEGA)

2002 - heden LIONS club Alphen aan den Rijn: oud-voorzitter/lid/ voorzitter

sportcommissie/oud - voorzitter commissie Diamantweek

2003 - 2008 Voorzitter VOA, Vereniging Ondernemingen Alphen a/d Rijn

2006 - 2014 lid Raad van Toezicht Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken (SCOPE)

2008 - 2017 lid Raad van Toezicht Stichting Participe (tevens lid auditcommissie)

2010 - heden Bestuurslid/voorzitter VNO-NCW / Bedrijfsleven Rijnland

2016 - heden Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants: Lid commissie Governance Risk & Compliance

2016 - heden Penningmeester Stichting et Certitudo





17. De heer P.A.G.M. de Smet (66 jaar) uit Alphen aan den Rijn

De Smet was begin jaren tachtig hoofd van de toenmalige Documentatie en Informatiedienst van de KNMP, wat nu het Geneesmiddel Informatie Centrum is. De Smets proefschrift - Ritual enemas and snuffs in the Americas' - was het begin van een reeks toonaangevende publicaties op het gebied van bijwerkingen van en interacties met kruiden. Ook was het de opmaat voor publicaties en tentoonstellingen op het gebied van de ethnofarmacologie en ethno-geneeskunde.

De Smet werd in 2001 buitengewoon hoogleraar in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mede hierdoor verwierf hij de autoriteit om hoofdauteur te zijn van het HARM wrestlingrapport. Het HARM wrestling-rapport heeft de agenda gezet voor de verbetering van de medicatieveiligheid. Een aanstelling als bijzonder hoogleraar is al bijzonder'. Het bijzonder hoogleraarschap van De Smet is ook nog eens twee keer verlengd.