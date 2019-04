Keukenhof onbereikbaar: directie wil meebetalen om probleem op te lossen

Zo'n 200.000 bezoekers in vier dagen ... Er wilden tijdens het afgelopen Paasweekeinde zoveel mensen naar de Keukenhof in Lisse, dat je er met de auto niet eens meer kon komen. Het parkeerterrein stond vol en de wegen naar het park toe ook. Volgens de ANWB was het 'zinloos' om met de auto naar Lisse te komen. Op de radio werden bezoekers daarvoor gewaarschuwd.

'Dit was een nieuw fenomeen', blikt directeur Bart Siemerink terug op Radio West. 'Het was het eerste mooie weekend van dit voorjaar. Er was veel zon, het was uitzonderlijk warm én veel mensen hadden Paasvakantie. Maar gelukkig kunnen veel mensen schuiven in hun agenda.'

Hij wijdt de drukte aan de tweebaans wegen waar automobilisten op terechtkomen als ze de bollenstreek binnenrijden. 'Daar begint het te stokken.' Al benadrukt de directeur dat het hier gaat om excessen. 'Dit zie je altijd tijdens het bloemencorso en het eerste zonnige weekend van het jaar.'



Op een lijn

Siemerink wijst erop dat het lastig is om in Nederland plannen te ontwikkelen om situaties zoals hier te verbeteren. 'Maar een aantal mensen ziet dat er wat moet gebeuren', weet Siemerink. 'Maar met zijn allen op dezelfde lijn komen, dat is een uitdaging. Zeker met vijf overheden. Wij zijn in ieder geval graag bereid verbeterprojecten van de grond te krijgen.'

Ook financieel wil de Keukenhof meedenken. 'Dat hoor je als bedrijf ook te doen', meent de directeur. 'We zijn bereid de handschoen op te nemen. Maar het begint met goede plannen maken. En daar schort het op dit momernt aan.'