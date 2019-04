Aantal megastallen in Zuid-Holland ruim verdubbeld

Het aantal megastallen in Zuid-Holland is in zeven jaar tijd ruim verdubbeld. Dat meldt dierenwelzijnorganisatie Wakker Dier, die zich baseert op cijfers van de Wageningen Universiteit. In 2010 waren er nog tien stallen waarin een groot aantal dieren bijeen zijn gebracht, in 2017 waren het er 24.

De toename past in een landelijke trend. Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar tijd met ruim driekwart gestegen. In 2010 waren er nog 456 stallen waarin een groot aantal dieren bijeen zijn gebracht, in 2017 waren het er 801. De toename komt volgens Wakker Dier doordat het aantal megastallen voor melkkoeien meer dan verdubbelde: van 197 naar 439.

Wakker Dier wijst op de risico's voor dierenwelzijn, epidemieën en stalbranden en vraagt om een verbod op de bouw van nog meer megastallen. 'Wij maken ons ernstig zorgen. Megastallen verhogen de risico's bij brand. Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren', aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.



'Prijsdruk leidt tot schaalvergroting'

Maar volgens boerenorganisatie LTO is een megastal niet per definitie slecht voor dieren of het milieu: 'Sterker nog, het zijn vaak uiterst moderne bedrijven die voldoen aan alle eisen als het gaat om dieren- en milieuwelzijn', zegt woordvoerder Esther de Snoo tegen Omroep West. 'Deze duurzaamheidseisen vragen om extra investeringen en om dat te bekostingen, kiezen sommige boeren ervoor om voor een grotere stal te gaan.'

Maar volgens Wakker Dier is de schaalvergroting vooral een gevolg van 'de enorme prijsdruk': 'Alles is erop gericht om vlees zo goedkoop mogelijk in de schappen te leggen', aldus woordvoerder Casper Schrijver tegen Omroep West. 'Boeren zien daarom geen andere uitweg.'



Meeste megastallen in Brabant

Een megastal is meestal een verzameling van meerdere stallen die dicht bij elkaar staan. Er wordt van een megastal gesproken als er op één locatie meer dieren leven dan:



7500 vleesvarkens;

1200 fokvarkens;

120.000 leghennen;

220.000 vleeskuikens;

250 melkkoeien;

2500 vleeskalveren;

1500 geiten.

Van het totaal aantal stallen in onze provincie is 1,5 een megastal. In heel Nederland is dat drie procent. Van alle 801 megastallen in Nederland staat drie procent in Zuid-Holland. De meeste megastallen staan nog altijd in Brabant, de minste in Zeeland.