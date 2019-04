Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Den Haag een lintje heeft gekregen

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag

LON: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

RON: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1.Mevrouw A. H. (Gonny) Aries-Telkamp LON

Mantelzorger

Vrijwilliger bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam

Collectant voor de Nederlandse Hartstichting

Vrijwilliger bij de NBBT

Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem





2.De heer H. (Henk) Barnhard LON

Secretaris Haags Orgel Kontakt (HOK)

Lid Bouwcommissie De Morgenster'

Diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Den Haag Zuid en Centrum Scheveningen

3.De heer H.W. (Harmen) de Boer RON

Voorzitter Stichting Golf Ockenburgh

Adviseur/ambassadeur ROC Mondriaan

Voorzitter Stichting City Mondial

Lid College van Afgevaardigen Sociëteit De Witte

Verdiensten voor Hockeyverening Craeyenhout, ADO Den Haag, FC Utrecht, de KNVB.

4.De heer J.K. (Jan Karel) van den Boogaard LON

Bestuurlijke activiteiten binnen diverse Kerkgemeenten

Diverse commissie-/bestuursfuncties in Ypenburg, onder andere bij de Bewonersvereniging Bosweide

Lid werkgroep green Court Ypenburg

Voorzitter Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg

Bestuurslid FAMO

5.De heer Ch. (Charles) Boom LON

Docent/locatieleider Mondriaan College

Deskundige/mediator Geschillencommissie Wonen

Voorzitter Ouderraad Jan Campertschool

Voorzitter Winkeliersvereniging In Stedes

Voorzitter en bestuurslid VV GONA

Mede-oprichter/vice-voorzitter De Haagsche Duym

Lid Sponsorcommissie Korfbalvereniging Die Haghe

6.De heer B.R. (Bob) Bouwman LON

Diverse vrijwilligersfuncties bij Zwem- en Polovereniging HZZIAN

Mede-oprichter van het Sterrenplan' van de KNZB

7.De heer J. D. (Jan) de Bruijn LON

Coördinator Buurt Interventieteam Wateringse Veld

Vice-voorzitter Bewonersplatform Wateringse Veld

Initiatiefnemer en lid Burgerschapspanel Wateringse Veld

Vrijwilliger Florence

Mantelzorger

Vrijwilliger bij de Voedselbank

Lid diverse adviesfora Staedion

Bestuursfuncties bij de ouderraden van Grotius College Delft en Wateringse Veld College

Oprichter en voorzitter Bewonerscommissie Sweerushof

8.Mevrouw C.J.W. (Toos) de Bruijn-Buijs LON

Vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Leidschendam-Stompwijk

Vrijwilliger bij Caritas Banneux N.D.

Vrijwilliger bij VNB Nationale Bedevaarten

Vrijwilliger bij Dames Klaverjasclub Nootdorp

Lid van het bestuur van de Ouderensoos

9.De heer S.S. (Soegriem) Chander LON

Geestelijk leidsman voor rouwenden uit de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag

Lid Centrale Cliëntenraad Woonzorgcentra Haaglanden (WZHO)

Voorzitter Cliëntenraad Zorgcentrum Transvaal Dagverblijf Oudere Surinamers (DOS)





10.De heer J. (Jan) Ditewig LON

Diverse functies voor de kerkenraad en het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen

Medewerker kerkbalans van de Hervormde Gemeente Wateringen

Scheidsrechter bij Volleybalvereniging Sovicos

Penningmeester en drager Protestants Christelijke Dragersvereniging "De laatste eer"

11.De heer F.H. (Frans) Fockema Andreae RON

Predikant bij diverse gemeenten

Bestuurlijke functies bij Remonstrantse Broederschap en Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Adviseur van het bestuur Stichting De Burcht

Oprichter en voorzitter Stichting Comenius Lezing

Bestuurslid Stg. Gehandicapten Wassenaar (voorheen WAMIVA)

Voorzitter Commissie Geestelijke Vorming (vhn. Stichting Werken) Johanitter Orde Nederland

Bestuurslid Van Ommerendispuut

Voorzitter VVE Residence De Witte Brug

12.Mevrouw E.J.C. (Ea) de Gaay Fortman LON

Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke stand Gemeente Oosterhout

Bestuurslid stichting Heilige Driehoek

Bestuurslid bij de Stg. Openbare Bibliotheek Oosterhout

Bestuurslid Sint-Oelbertgymnasium

Bestuurslid Stg. Mileu Educatie en Kinderboerderij

Vrijwilliger bij het Aandachtscentrum

13.De heer F.J. (Frans) Gallast LON

Secretaris van het Christelijke Residentie Mannenkoor (CRM)

Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum

Secretaris bij de Haagse Korfbal Club ALO

Vrijwilliger bij SV Erasmus

Collectant voor de Nierstichting

Vrijwilliger en koster bij de Saffiergroep, WoonZorgPark Loosduinen

Mantelzorg voor echtgenote





14.Mevrouw J.M.J.F. (Jeannette) Doll-Gras RON

Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945

Voorzitter Stichting Nationale Herdenking 's-Gravenhage

Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum

Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout

Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag

Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag

Voorzitter Liduinakoor

Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina

Bestuurslid Stichting Straat Consulaat





15.De heer G.L. (Gilles) Hondius RON

Oprichter en Voorzitter van Stichting Gilles Hondius Foundation

Oprichter en bestuurslid Wijkberaad Van Stolkpark

Lid Advisory board Benjamin Britten International Violin Competition





16.De heer A. (Arie) De Joode LON

Bestuurslid bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Penningmeester Centrale Evangelisatie Commissie bij de PGV

Voorzitter bouwcommissie renovatie Koningkerk

Penningmeester Zendingsbazaar PGV

Vrijwilliger bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidseveen

Mantelzorger

Voorzitter van de menucommissie WZH Rustoord

Vrijwilliger bij de soos van de WZH Rustoord

17.De heer C. (Cees) Kaas LON

Vrijwilliger bij Amnesty International in Den Haag

Penningmeester bij het Straatpastoraat

Penningmeester Stichting Madagaskar

Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Den Haag-West (Bergkerk)

Vrijwilliger van JONG Transvaal van Stichting KEK

18.De heer W. (Willem) Koole RON

Bestuurslid Gilde Den Haag

Mede-initiatiefnemer en voorztitter van het taal- en integratieproject SamenSpraak

Adviseur totstandkoming fusieorganisatie Het Begint met Taal'

Bestuurslid Gilde Nederland

Bestuurslid Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt

Mevrouw L.M. (Leonie) Klomp-ZijderveldLON

Vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Jonker Frans

19.De heer B. (Ben) LachhabLON

Manager Haaglanden Resto Van Harte





20.De heer E. (Erwin) van der Meer LON

Bestuurslid logistiek Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG)





21.De heer R.J.F. (Reynaud) Mulder LON

Vrijwilliger RK Parochie Maria Sterre der Zee

Chauffeur Wijkbus Mariahoeve





22.Mevrouw E.M. (Bep) de Molle-van den Nouweland LON

Vrijwilliger telefooncirkel Stichting Mooi





23.De heer F. (Frans) Nugteren RON

Mede-oprichter Friendly Network

Voorzitter bestuur KNMT

Mede-oprichter/bestuurslid NVG

Voorzitter van de NVvE

Fellow International College of Dentists

Oprichter/bestuurder tandheelkundige spoeddienst Haaglanden

Mede-oprichter en vrijwilliger Stichting Dak- en Thuislozen

Voorzitter HLTC De Metselaars





24.De heer M.W. (Martin) Pollie LON

Secretaris van het Nederlands Astma Fonds Den Haag

Secretaris Steunfonds Den Beer Poortugael

Chauffeur bij de Wijkbus Groot Scheveningen

Secretaris van de Christelijke Zangvereniging 'Volharding Leidt tot het Doel'

Lid van de Activiteiten Commissie Gepensioneerden Dienst Koninlijk Huis

25.De heer D.L. (David) Renkema RON

Algemeen directeur Stichting Oikos

Voorzitter van de Wijkkerkenraad Petrakerk

Moderamenlid Kerkenraad Bosbeskapel

Moderamenlid en vicevoorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Den Haag

Voorzitter redactieraad Kerk in Den Haag

Penningmeester Stichting Samenwerking Sociale Fondsen

Voorzitter van het bestuur van de De Zinnen

Bestuurslid en secretaris van Vereniging Sien (PhiledelphiaSupport)

26.De heer A. (Arie) Toet LON

Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Duindorp

Lid Centrale Kerkraad Scheveningen

Bestuursfuncties bij het College van Kerkvoogden





27.De heer R.G.A. (René) Van Well LON

Diverse bestuursfuncties bij bridgeverenigiing Gezelligheid Troef' (Wassenaar)

Bestuurslid van de stichting Vrienden van het Verpleeghuis Duinstede'

Vrijwilliger bij Florence Thuis in Wassenaar Duinstede





28.De heer J.Th.(Theo) De Wit LON

Verschillende vrijwillige functies voor SV Die Haghe





29.Mevrouw M.A.J. (Mathilde) Witsen Elias LON

Medewerkster Meldpunt van Wijkbus Stap In

Gastvrouw bij Wijkcentrum 't Klokhuis

Gastvrouw in de Duinzichtkerk





30.De heer L.A.G.M. (Louis) Wulffers LON

Bestuurslid bij de Haeghe Ooievaer

Wedstrijdleider bij de Haagse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Competitieleider bij de Haagse Schaakbond

Vrijwillig diplomaconsul bij HSB, verenigingen en scholen





31.Mevrouw Z. (Zehra) Türker-Yediler LON

Vrijwilliger bij de Stichting Multicultureel Ontmoetingscentrum

Vrijwilliger bij de Stichting Beraberlik Turkse Vrouwenorganisatie

Vrijwilliger bij de Stichting Turks Nederlands Vriendschap





32.Mevrouw D. (Dan) ZhuRON

Bestuurslid en voorzitter van de HR werkgroep bij de Benelux Chamber of Commerce in Shanghai

Bestuurslid en voorzitter van de HR werkgroep bij de European Chamber of Commerce in China

Voorzitter Wuhan University Alumni Network in de Benelux/Europa

Lid van het Organisatie Comité van het Landelijk Chinees Nieuwjaar Feest.





33.De heer W.N. (Wim) Zondag LON

Scheidsrechter bij de KNVB





34.Mevrouw M. (Marleen) Zuijderhoudt RON

Bestuurslid Stichting Residentie in Bedrijf

Voorzitter Stichting Ronald McDonald Den Haag en Delft

Voorzitter International Business Club, WTC

Bestuurslid International Community Platform The Hague

Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep De Appel

Voorzitter LionsClub Residentie

Voorzitter Theater Diligentia en Pepijn

Voorzitter Stg. Vernieuwing Theaters Diligentia en Pepijn

Bestuurslid Den Haag Sculptuur

Commissielid Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Lid Raad van Commissarissen N.V. Stadsherstel

City Consul Gemeente Den Haag

Voorzitter Commissie van Bijstand

Bestuurslid Residentie Bach Ensembles

Bestuurslid Hoornvlies Stichting Nederland

Voorzitter Dario Fo

Bestuurslid Fonds Slachtofferhulp