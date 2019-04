Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Kaag en Braassem een lintje heeft gekregen

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Kaag en Braassem





1. Mevrouw A.J.M. van der Poel Hoogenboom:

Mevrouw van der Poel is als vrijwilliger heel actief. Zij was van 1976 tot 1985 actief betrokken bij de organisatie van jeugdkampen van de gymnastiekvereniging Oud Ade, jaarlijks coördineert en collecteert zijn voor zowel de Nierstichting als voor het lokale Epilepsiefonds. Vanaf de jaren 90 is zij ook vrijwilliger bij ROAC te Rijpwetering, wast zij sportkleding en is ze kartrekker van de Hanepoelloop. Bij de R.K. Parochiekern Oud Ade/Rijpwetering is mevrouw van der Poel betrokken bij al het wel en wee en verzorgt zij bij de werkgroep van de Franciscus Parochie te Warmond de actie Schoenendoos. Als lid en vrijwilliger bij zangkoor Joy verzorgt zij ook de koffie en is zij tevens betrokken bij Stichting Groen Licht en Stichting Hugo van der Poel.

2. De heer T.J. van Rijn:

Van 1978 2000 was de heer van Rijn nauw betrokken bij Toneelvereniging St. Theodulfus te Oude Wetering. Als bestuurslid en ook als regisseur. Daarnaast was hij betrokken bij de feest- de lichtcommissie én de oprichting van de jeugdafdeling die al 20 jaar bestaat. Hierna verruilde hij de bühne voor de rol van koster bij de Parochiekern Emanuel te Roelofarendsveen, werd tevens voorzitter van KBO afdeling Kaag en Braassem. Met de Combibus vervoert hij ouderen en hulpbehoevende naar afspraken en bezorgt hij maaltijden van Tafeltje Dekje. Chapeau.





3 .De heer J.H.M. Gies Broesterhuizen:

50 en zelfs al 65 jaar spelend lid bij muziekvereniging Liefde voor Harmonie en Qizum Muziq.

Organisator van muzikale begeleiding van de Rijnlandse bedevaart naar Kevelaer. Ook was hij al 10 jaar lid van de vereniging buurtbus Alkemade, waar hij één keer in de twee weken met de buurtbus reed. Daarnaast organiseert hij, samen met zijn vrouw, maandelijks fietstochten voor senioren.

4. De heer C.H.M. Akerboom:

De heer Akerboom is al 40 jaar betrokken hij het kruiswerk. Bij Stichting Huisvesting Gezondheidszorg Alkemade heeft hij een belangrijke rol als penningmeester én voorzitter. Ook is hij al 20 jaar gastheer op zaterdag bij voetbalvereniging DOSR. Ook was hij enkele jaren jeugdtrainer geweest bij verschillende elftallen en vervult hij momenteel ook een bestuursrol bij de sponsorcommissie.





5. De heer J. Hollem:

Al 30 jaar houdt de heer Hollem zich bezig met personenalarmeringssystemen, waaronder een periode bij stichting Radius. Ook houdt hij zich bezig met de Hooglandse kerk, waar hij helpt tijdens de openstellingen van de kerk, de evenementen en de bediening van licht en geluid tijdens de kerkdiensten. Daarnaast is hij ook betrokken bij de Dorpskerk in Leimuiden, waar hij koffieochtenden organiseert voor inwoners met een beperkte mobiliteit.





6. De heer J.C. van Leeuwen:

34 jaar lang heeft de heer Van Leeuwen een rol binnen het bestuur vervuld bij tafeltennisvereniging Play Fair in Leimuiden. Een actief lid die overal inzetbaar is. Ook is Van Leeuwen betrokken bij S.V. Kickers '69, waar hij al vanaf het eerste uur is betrokken als medeoprichter en bestuurslid van supportersvereniging De Twaalfde man en Stichting Vrienden van S.V. Kickers '69.





7. De heer B.A.M. Kraan:

De heer Kraan is al sinds 1968 actief bij sportvereniging M.M.O in Hoogmade. 20 jaar als bestuurslid, waarvan 18 als wedstrijdsecretaris. Zelf was Kraan ook spelend lid, vanaf zijn 17de tot en met zijn 62ste jaar. Ook was hij jeugdleider (11 jaar), leider/coach (5 jaar) en trainer van de lagere seniorenelftallen (26 jaar).