Vlag halfstok bij Haags stadhuis vanwege aanslagen Sri Lanka

De gemeente Den Haag heeft de vlag bij het stadhuis halfstok gehangen in verband met de aanslagen in Sri Lanka. In het Aziatische land vielen tot nu toe meer dan 300 doden door zelfmoordaanslagen op kerken en hotels tijdens de paasdagen.

De Tweede Kamer herdenkt dinsdag de bloedige aanslagen op Pasen in Sri Lanka. Kamervoorzitter Khadija Arib en premier Mark Rutte staan in een toespraak stil bij het geweld. De ambassadeur van Sri Lanka is uitgenodigd voor de herdenking.

Eerste paasdag liet de Haagse burgemeester Pauline Krikke in een verklaring al weten te zijn geschrokken van de gruwelijke aanslagen. Vooral dat het tijdens het Paasfeest gebeurde ging haar aan het hart. 'Voor velen in de wereld en in onze stad juist een dag waarop we vrede vieren en saamhorigheid voelen', liet ze optekenen.





Krikke leeft intens mee

Ook liet Krikke weten dat ze zich verbonden voelt met de christengemeenschap die zo hard is getroffen. Daarnaast is ze met haar gedachten bij de gasten in de hotels voor wie de vakantie een dramatische wending nam.

Tot slot zei ze: 'Ik leef intens mee met alle slachtoffers, hun nabestaanden en families. En natuurlijk met alle mensen op Sri Lanka, voor wie deze aanslagen verschrikkelijk zijn.'

