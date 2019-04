Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Katwijk een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde | Foto:Kanselarij der Nederlandse Orde

In Katwijk hebben 26 inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tweeëntwintig van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en vier tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Katwijk

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau worden:





1. De heer A.J. Van Arkel uit Katwijk

Vrijwilliger KNRM Katwijk: opstapper, motordrijver en beheerder boothuis

2. De heer J. van der Bent uit Katwijk

Suppoost Katwijks Museum

Vuurtorenwachter Katwijkse Vuurtoten

Vrijwilliger Hervormd Gereformeerd Mannenkoor Eben Haëzer





3.Mevrouw L.P.M. Smit van den Berg uit Valkenburg

Vrijwilliger De Peuk

Lid van het paardenmarktcomité

Voorzitter Stichting Castellum Pop

Vrijwilliger Stichting Historisch Vliegveld Valkenburg

Medeoprichter bezoekerscentrum vliegveld





4. Mevrouw A. de Best uit Katwijk

Secretaris Katwijks Museum en lid van de Tentoonstellingscommissie

Secretaris Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) in Katwijk

Secretaris Kunstschildersvereniging Pictura in Katwijk





5. Mevrouw C.S. van Delft uit Rijnsburg

Bestuurslid Vereniging Protestants Christelijk basisonderwijs

Bestuurslid en penningmeester Veilig Verkeer Nederland, afdeling Rijnsburg

Secretaris KBO-PCOB, afdeling Rijnsburg-Valkenburg

Vrijwilliger locatie Vlietstede van DSV|verzorgd leven

Vrijwilliger protestantse gemeente in Rijnsburg

Collectant ReumaNederland





6. De heer W. Driebergen uit Rijnsburg

Vrijwilliger Korfbalvereniging Madjoe in Rijnsburg

Voorzitter CDA

Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Rijnsburg

Penningmeester Rijnsburgse afdeling Vereniging PCOB





7. De heer J.H. van Glasbergen uit Rijnsburg

Vrijwilliger Open Hof Kerk Katwijk aan den Rijn

Vrijwilliger jeugdkamp Hervormde Dorpskerk Katwijk

Voorzitter HOE Katwijk, de Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk

Hulpkoster kerkdiensten in de kapel van Verpleegtehuis De Wilbert in Katwijk





8. De heer A.D. Hoek uit Katwijk

Leider, meester en verteller bij Zondagschool het Mosterdzaadje

Vrijwilliger wijk Immanuel van de Hervormde Gemeente Katwijk

Vrijwilliger De Duinrand

Mantelzorger

Lid van de Klederdrachtgroep Katwijks Museum





9. Mevrouw A. Hoek - van Duijn uit Katwijk

Vrijwilliger vrouwenvereniging Jochebed

Lid van damescomité

Vrijwilliger Duinrand, De Wilbert en Marente

Lid van de klederdrachtgroep Katwijks Museum





10. De heer K. de Jong uit Katwijk

Vrijwilliger Hervormde Zondagsschool Het Mosterdzaadje

Vrijwilliger Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Jeugdleider Hervormd Gereformeerd Jeugdverband Katwijk





11. Mevrouw. A.M. Kuijt - Aandewiel uit Katwijk

Lid van basketbalvereniging Grasshoppers

Lid van de Technische Commissie Topsport Dames

Trainer en coach jeugdteams

Stagebegeleider MBO Sportopleidingen Calibris Kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport.

Medecoördinator Basketbal-clinics





12. De heer A. Messemaker uit Katwijk

Voorzitter Jeugdvereniging Shalom

Kok voor de jaarlijkse vakantieweek van de club Elim

Vrijwilliger werkgroep Katwijk van de landelijke stichting Charité

Vrijwilliger Wijkgemeente De Noord van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Lid van de cliëntenraad van Topaz Overduin

Lid van het Albanië Comité





13. De heer C.J. de Mooij uit Katwijk

Vrijwilliger Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Vrijwilliger Stichting De Roskam

Lid van de Wijkraad Katwijk aan den Rijn

Vrijwilliger wijkservicecentrum De Binders

Vrijwilliger Stichting Oranjevallei





14. De heer A. van der Plas uit Katwijk

Vrijwilliger KNRM Katwijk: opstapper en SARliaison,





15. De heer J. van Rijn uit Katwijk

Vrijwilliger wijkvereniging Koestal-Overduin-Zanderij

Beheerder en leidinggevende dienstencentrum de Coligny

Vrijwilliger ouderensociëteit Kat-rijn

Vrijwilliger verzorgingstehuis De Wilbert





16. Mevrouw J. Schaap - de Jong uit Katwijk

Vrijwilliger Voetbalvereniging Katwijk

Lid bewonerscommissie Trudo van woningcorporatie Dunavie

Vrijwilliger Overduin

Kleding inzamelen voor Roemenië





17. De heer G.J. Schoneveld uit Valkenburg

Vrijwilliger Gereformeerde Kerk de Goede Herder in Valkenburg

Bestuurslid en penningmeester Vereniging Oud Valkenburg en het Torenmuseum

Secretaris Vereniging voor Christelijk Onderwijs





18. De heer J. Schuitemaker uit Katwijk

Vrijwilliger zondagsschool het Mosterdzaadje

Pastoraal ouderling Wijk Hoornes-West en Immanuel

Ouderling-Kerkrentmeester wijk Immanuel

Vrijwilliger Stichting Orgelcomité Nieuwe Kerk

Vrijwilliger Overduin Topaz





19. Mevrouw J. Varkevisser uit Katwijk

Vrijwilliger woonzorgcentrum Salem van Stichting DSV

20. Mevrouw D. Vooijs uit Katwijk

Vrijwilliger bij de Hervormde Zondagschool Het Mosterdzaadje

Organiseren collecte HandicapNL

Vrijwilliger Haspadie Thuiszorg

Penningmeester Christelijke Ouderenbond Katwijk (COBK)

Vrijwilliger Hervormde Gemeente Katwijk

Vrijwilliger ontmoetingscentrum dementie Topaz Overduin

21. De heer M.J. de Vries uit Valkenburg

Bestuurslid Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee

Bestuurslid, penningmeester en secretaris van Stichting Leidse Binnenstad

Bestuurslid en penningmeester Leiden promotion

Secretaris en penningmeester Stichting Leidse Elfstegentocht

Regiocoördinator van de PCOB Zuid-Holland Noord

Adviseur Stichting Ondernemersklankbord, afdeling Rijnland

Penningmeester PCOB, afdeling Katwijk





22. Mevrouw J. Wolvers - Guijt uit Rijnsburg

Vrijwilliger Protestants Diaconaal Streekcontact Duin en Bollenstreek

Vrijwilliger Protestantse gemeente Rijnsburg

Vrijwilliger RTV Katwijk

Mantelzorger

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau worden:

23. Mevrouw R. Smit uit Katwijk

Voorlichting geven over SMA

Vrijwillig ambassadeur prinses Beatrix Spierfonds

Via diverse acties aandacht gevraagd voor de positie van gehandicapten

Landelijke campagne SMA de wereld uit!

Samen met Patientenvereniging Spierziekten Nederland en het SMA Expertisecentrum organiseren van SMA-familiedag

Commissielid en voorzitter Jeugddienstcommissie





24. Mevrouw C.J. Barnhoorn Zwetsloot uit Rijnsburg

Mede-eigenaar Sher Agencies Limited in Ethiopië: verbeteren werk-en leefomstandigheden van vooral vrouwelijke medewerkers en het beschermen van de natuur

Medeoprichter Friends of Lake Naivasha in Keya

Inzetten voor de bouw en ingebruikname van een ziekenhuis en gratis zorg voor zwangere vrouwen, moeders en kinderen

Oprichter Sher Kindergarten en Sher School

Inzetten voor vrouwenemancipatie

Organiseren inzamelacties kleding en boeken

Organiseren voorlichtingscampagne HIV/AIDS

Vrijwilliger De Zonnebloem, afdeling Rijnsburg





25. De heer B. Judels uit Rijnsburg

Ouderling Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rijnsburg

Penningmeester van de zendingscommissie

Deputaat van de classis Amsterdam-Leiden en deputaat van de particuliere synode (bovenregionaal) van dezelfde kerk

Deputaat van het Deputaatschap Ondersteuning Classes, kerken en missionare projecten van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nederland

Afgevaardigde Generale Synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Afgevaardigde Particuliere Synode naar de Generale Synode van 2011 in Harderwijk

Secretaris van de commissie voor de nieuwe kerkorde

Lid van de Cliëntenraad Alrijne Ziekenhuis

Lid van de klachtenadviescommissie Alrijne Zorggroep Leiderdorp

Schulphulpmaatje Grip op de Knip





26. De heer M de Mooij uit Valkenburg

Medeoprichter, voorzitter, penningmeester en bestuurslid van het Nederlands Hoornisten Genootschap

Initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Stichting La Pellegrina

Voorzitter en lid uitvoerend comité Scratch Muziekdagen Leiden

Voorzitter, bewindvoerder en coach bij Stichting Nu voor Later