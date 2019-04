Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Krimpenerwaard een lintje heeft gekregen

In Krimpenerwaard hebben dertien inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twaalf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een persoon tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Krimpenerwaard

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

1. De heer C.M. (Kees) Codée (57) Schoonhoven

De heer Codee is een visierijk bestuurder die zich al vele jaren inzet voor de Hervormde Gemeente Schoonhoven, voor de landelijke Bond van Hervormde Zondagsscholen, voor de plaatselijke zondagsschool Eunicé en voor "Voor elkaar- Vakantieweken' en het christelijk onderwijs in Schoonhoven.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

2. Mevrouw J. W. M. (Coby) den Toom Lamers (68) Bergambacht.

Zij zet zich al ruim 38 jaar in voor de Reuma Patiëntenvereniging, de reumavereniging Gouda e.o. Zij bewerkstelligde dat er een reumaconsulent kwam in het Groene Hart Ziekenhuis, was voorzitter van het Gehandicapten Platform Bergambacht, was negen jaar secretaris van de ANBO, vele jaren vrijwilliger bij de SWOB/V en is momenteel secretaris van Oranjevereniging Oranje Boven in Bergambacht.







3. Mevrouw J. (Jannie) Veninga- Joosten (83) Schoonhoven.

Mevrouw Veninga is al ruim 41 jaar als trouwe vrijwilliger actief. Zij is gastvrouw bij de SWOS, deed kosterwerk bij de Protestantse Gemeente De Hoeksteen en was aanwezig bij zangrepetities en -uitvoeringen, bij rouw- en trouwdiensten en recepties om koffie en thee te schenken. Voor de PCOB bracht ze ruim 18 jaar het ledenblad rond.

4. Mevrouw G. (Truus) van Asselt van Vulpen (68) - Ouderkerk aan den IJssel.

Zij is ruim 40 jaar verbonden aan Christelijke Korenvereniging Oefening en Stichting. Als bestuurslid / secretaris, maar ook als kleding- en bloemenverzorger, als bedenker en mede-uitvoerder van allerlei acties die geld in het laatje van het koor brengen. Door deze acties blijft de contributie laag en is de toegang voor de concerten gratis. Zij doet dit samen met haar man:







5. De heer D. (Dirk) van Asselt (70) Ouderkerk aan den IJssel.

De heer Van Asselt is al ruim 28 jaar lid van Christelijke Korenvereniging Oefening en Stichting. Hij is graag praktisch bezig. Onder andere met het bouwen van een podium, bakken van oliebollen en inpakken van banketstaven voor de verkoop en met het benaderen van sponsors. Ook heeft hij muziekstukken van het 95-jarig bestaan van het koor gearchiveerd. Voor de gemeente onderhoudt hij de begraafplaats in Ouderkerk aan den IJssel.

6. De heer P. (Pieter) van Meijeren (79) Berkenwoude.

De heer Van Meijeren was van 1978 tot 1995 lid van de brandweer Berkenwoude. Hij is ruim 14 jaar bestuurslid van de SWOB in Berkenwoude. Als bestuurslid draagt hij zorg voor het reilen en zeilen van de ouderenruimte in Cultureel Centrum De Zwaan. Ook voor de Hervormde gemeente Berkenwoude / den Achterbroek is hij actief. Zo doet hij het onderhoud van de tuin rondom de pastorie en kerk. Ook de tuin bij Ipse De Bruggen in Zwammerdam mag rekenen op zijn goede zorgen







7. De heer J. A. (Jan) van Klei (54) Berkenwoude.

De heer Van Klei is betrokken bij heel veel activiteiten in Berkenwoude. Hij zet zich in voor maar liefst tien verschillende organisaties. Variërend van de stichting Cultureel Centrum De Zwaan tot de vis- en ijsclub, van de viering van Koningsdag tot de 9-dorpentocht en het Perkouws Feest, de tweejarige Dorpsbarbecue en het optuigen van de kerstboom. Naast veel praktische inzet is de heer Van Klei ook een creatieve en goede bestuurder.

8. De heer M. H. (Thijs) de Heer (71) Lekkerkerk.

De heer De Heer is 21 jaar lang bestuurslid geweest van het CDA, afdeling Nederlek. Ook heeft hij een jaar lang een raadslid vervangen. De heer De Heer is ook al 48 jaar actief lid van de heilige Jozefkerk in Lekkerkerk. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij Humanitarian Open StreetmapTeam. De heer De Heer is co-auteur van Tank Cleaning Guide dat hij tijdens zijn werkzame leven schreef.

9. De heer A. (Bram) Hofman (75) Lekkerkerk.

De heer Hofman is maar liefst 40 jaar actief als bestuurslid van het Wielercomité in Lekkerkerk. De heer Hofman zorgt voor het behoud en de organisatie van de jaarlijkse Wielerronde van Lekkerkerk die plaatsvindt op Hemelvaartsdag. De Wielerronde is met name bekend vanwege het vrouwenwielrennen. Jaarlijks neemt de gehele Nederlandse wielrentop deel aan de wedstrijd.

10. De heer A. (Arjan) de Jong (69) Bergambacht.

De heer De Jong is 19 jaar lang actief geweest voor het hoogheemraadschap, als algemeen en als dagelijks bestuurslid. Ook is hij actief voor het CDA in de voormalige gemeente Bergambacht en nu in de gemeente Krimpenerwaard. Bovendien werkt hij als vrijwilliger hij actief in de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Ook is hij werkzaam voor Dorcas en kringloopwinkel t Pakhuys in het oude Noorden van Rotterdam. Daarnaast zorgde hij de afgelopen jaren voor meerdere pleegkinderen. Hij deed dit samen met zijn vrouw:







11. Mevrouw M. (Riet) de Jong-Teeuwen (66) Bergambacht.

Van 1995 tot 2013 heeft mevrouw De Jong samen met haar man de pleegzorg van 4 kinderen op zich genomen. Mevrouw De Jong zet ook zich al jaren in als vrijwilliger voor kringlooporganisatie Dorcas. Daarnaast was mevrouw De Jong actief als lees- en luizenmoeder op basisschool De Ark in Bergambacht. Ook voert zij diverse activiteiten uit binnen de Hervormde Gemeente van Bergambacht.







12. De heer H. (Bert) Speksnijder (70) Bergambacht.

De heer Speksnijder is al 13 jaar lid van het ZuidHollandKoor. Hij is sinds 2011 penningmeester van het koor. De heer Speksnijder is op diverse terreinen actief voor de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Hij is ook als vrijwilliger werkzaam voor de SWOB/V, hij brengt maaltijden rond en is chauffeur voor mensen die niet in staat zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daarnaast brengt de heer Speksnijder ouderen naar de dagopvang in Bergambacht.

13. De heer A. (Arie) van Krimpen (70) Krimpen aan de Lek.

De heer Van Krimpen is 60 jaar geleden lid geworden van voetbalvereniging Dilettant. Vanaf 1971 is hij bestuurlijke functies gaan vervullen. Eerst in het jeugdbestuur, later in het hoofdbestuur. De heer Van Krimpen was ook enkele jaren voorzitter van vv Dilettant. Als Feyenoordsupporter heeft de heer Van Krimpen zich ook jarenlang ingezet voor supportersvereniging De Feyenoorder.