Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Leiderdorp een lintje heeft gekregen

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Leiderdorp

1. Mevrouw C.W. Jansen-Raven

Mevrouw Jansen is sinds 1989 vrijwilliger. In 1989 startte zij bij de Landelijke Luisterlijn van Sensoor. Minstens 4 uur per week is zij een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Sinds 2010 is zij ook vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland waar zij ingezet wordt bij de Algemene Dienstverlening. Zij geeft emotionele, praktische en juridische ondersteuning bij verschillende soorten ingrijpende gebeurtenissen, van woninginbraak tot moord, van fraude tot een dodelijk verkeersongeval.

Vanaf 2015 is mevrouw Jansen-Raven coördinator bij Stichting Allegoeds; een stichting die vakantieweken organiseert voor ouderen die zonder zorg/begeleiding niet meer op vakantie zouden kunnen. Zij heeft deel uit gemaakt van het begeleidingsteam, maar zij is vooral een gedreven coördinator die zorgt voor een afwisselend en interessant programma voor de vakantieweek.

2. Mevrouw G.J.P. van der Meer-Van Goozen

Vanaf 1985 is mevrouw Van der Meer vrijwilliger bij de scheidsrechtersvereniging COVS. Als lid van de kantinecommissie zorgt zij er wekelijks voor dat iedereen voorzien wordt van een hapje en een drankje. Ook maakte zij de accommodatie schoon.

Sinds 2010 is zij samen met haar echtgenoot de beheerder van de huidige accommodatie. Zelfs in de periodes dat mevrouw Van der Meer ernstig ziek is geweest, bleef zij haar taken vervullen. Hiernaast heeft mevrouw Van der Meer van 1980 tot en met 1987 op basisschool De Schakel vele uren geholpen bij het lezen en bij de lessen handvaardigheid.





3.De heer P. W. M. van der Meer

De heer Van der Meer is al 38 jaar verbonden aan de scheidsrechtersvereniging COVS. Hier heeft hij veel verschillende functies bekleed; bestuurslid, secretaris, lid van diverse commissies, organisator van activiteiten en trainer. Daarnaast is hij van 1980 tot 2002 lid geweest van de KNVB, waar hij scheidsrechter en rapporteur was. Vanwege zijn verdiensten is hij in 2001 onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB.

Hiernaast heeft de heer Van der Meer ook vele jaren de Koningin Juliana School ondersteund bij het begeleiden van het vervoer naar en het onderhoud van de schooltuinen in de Bloemerd.





4.De heer Johannes Petrus Maria Kruidenberg

Vanaf 2003 is de heer Kruidenberg bestuurslid (en voorzitter) van de Oranjevereniging Leiderdorp. Samen met de andere bestuursleden organiseert hij jaarlijks verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Sinds 2014 wordt jaarlijks het Doeshavenconcert gehouden. Een coproductie van de gemeente Leiderdorp, Doeshaven en de Oranjevereniging. Hier draagt de heer Kruidenberg zijn steentje aan bij en draagt hij originele ideeën aan. Vanaf 2016 organiseert hij met andere organisaties de jaarlijkse Kerstafette.

Daarnaast voert hij vanaf 2002 diverse taken uit voor Parochiekern de Goede Herder; Lector, vervoer naar kerk voor mensen die slecht ter been zijn, onderhoudt hij het contact tussen secretariaat en beheercommissie binnen de Pastoraatgroep. Ook als mantelzorger voor zijn schoonouders is de heer Kruidenberg vele uren per week in touw.





5. Mevrouw C. Keijzer

Mevrouw Keijzer is sinds 1993 actief in het rolstoeldansen. Zij zet zich inmiddels al ruim 27 jaar geheel belangeloos in voor deze sport. Zij danst niet alleen op het hoogste niveau, zij is ook instructeur rolstoeldansen in Amstelveen, bij Jesdancers Leiderdorp en zij is assistent instructeur rolstoeldansen bij Showteam Amsterdam. Bij Stichting Jespa Leiderdorp is mevrouw Keijzer ook bestuurslid. In 1999 was zij mede initiatiefnemer voor de oprichting van de Jesdancers, de rolstoeldansgroep van Jespa. Mevrouw Keijzer is ook instructeur rollatordansen.