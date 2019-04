Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Lisse een lintje heeft gekregen

In Lisse hebben vier inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Drie van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één iemand tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Lisse

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1. De heer T.C.M. (Dick) Faas (68 jaar)

De heer Dick Faas was in de jaren zeventig al actief bij Sportclub Lisse. Hij was als financieel adviseur betrokken bij de fusie met Lisser Boys in 1981, vervolgens bleef hij dertig jaar lid van de financiële commissie van de nieuwe voetbalclub: FC Lisse.

Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het sportpark Ter Specke en nam het initiatief voor een golfbaan rondom het sportpark. Sinds de oprichting in 2008 is hij voorzitter van Golfbaan Ter Specke.

2. Mevrouw C.A.M. (Tiny) Reeuwijk-Kortekaas (75 jaar)

Mevrouw Tiny Reeuwijk-Kortekaas was bijna dertig jaar (1981-2011) betrokken bij scoutinggroep Graaf van Lynden: als bestuurslid en bij de organisatie van activiteiten. Van 1995 tot 2010 was ze vrijwilliger bij de afasiesoos in Heemstede, onder meer als penningmeester en leidinggevende.

Sinds 2008 is ze actief voor Ren- en Toervereniging De Bollenstreek, waar ze schoonmaakt en de kantine bestiert. Bij het vijftigjarig bestaan van de Poelpolder in 2017 en 2018 heeft ze meegeholpen bij de organisatie van festiviteiten.

Ook bezorgt ze in deze wijk al bijna vijftig jaar het kerkblad.





3. De heer C.W. (Cor) van der Meer (78 jaar)

De heer Cor van der Meer onderhoudt sinds 2009 de tuin en kerkhof van de Engelbewaarderskerk en levert kunstwerken voor de kerkenveiling. Ook is hij al ruim twintig jaar actief bij speeltuinvereniging Kindervreugd als organisator of vrijwilliger bij activiteiten.

Minstens zo lang is hij een belangrijke kracht bij de Lenteflora, waar hij meewerkt aan de show en bij de op- en afbouw. Sinds 2002 is hij betrokken bij jeu de boules vereniging Les Boules Fleuries: niet alleen als instructeur bij clinics, hij heeft ook het terrein fraai aangekleed met bloemen en planten.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau





4. De heer A.J.E.G. (Chiel) Renique (73 jaar)

De heer Chiel Renique heeft zich naast zijn functie als secretaris onderwijszaken bij VNO-NCW intensief ingezet voor het onderwijs en de aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Via verschillende organisaties heeft hij zich sterk gemaakt voor techniekonderwijs, bijvoorbeeld als vice-voorzitter van de Stuurgroep Techniek in Primair Onderwijs en bestuurslid van de stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Techniek.

Ook op internationaal terrein is hij bijzonder actief geweest, onder meer bij de Education Committee van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to OECD) in Parijs (1993-2005) en de International Labour Organization (ILO) in Genève (2005-2011). Na zijn pensionering in 2011 werd hij bestuurslid van de Stichting Internationaal Onderwijs en vrijwilliger voor het Dutch Employers Cooperation Programme (DECP).

Hij bleef daarnaast actief voor de International Organisation of Employers, waar hij al langer bij betrokken was (2000-2016). Hij zat van 2006 tot 2014 in de auditcommissie van het Siriusprogramma, dat universiteiten en Hogescholen stimuleert om passend onderwijs te ontwikkelen voor bovengemiddeld begaafde studenten (excellentieonderwijs).