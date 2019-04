Vier regiogenoten in de race voor wetenschapstalent van het jaar

Het wetenschappelijk magazine New Scientist heeft vier regiogenoten genomineerd voor wetenschapstalent van het jaar. De genomineerden zijn netjes verdeeld over de twee universiteiten. Matthieu de Schipper en Zoë Robaey van de Technische Universiteit Delft kunnen de prestigieuze prijs in de wacht slepen, evenals Sandy Overgaauw en Stephanie van der Pas van Universiteit Leiden.

De prijs is in het leven geroepen om aandacht te geven aan wetenschappelijk talent dat niet aan de tafel van De Wereld Draait Door zit. 'We willen nieuw talent ontdekken', zegt hoofdredacteur van New Scientist Jim Jansen. 'Dat hebben we gedaan door een competitie te starten. Natuurlijk is het appels met peren vergelijken. De ene wetenschapper doet onderzoek naar kanker, de andere jaagt op planeten. Toch hebben we vijf jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken en zijn we met de prijs begonnen.'

Voor wetenschapstalent kan de prijs een opstapje zijn naar meer bekendheid. Zo hebben eerdere winnaars al de schijnwerpers opgezocht. In 2017 won de Leidse jurist en rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema. 'Hij heeft van het prijzengeld zijn boek in het Engels laten vertalen', zegt Jansen. 'De eerste winnaar Maaike Kroon heeft aan Petroleum Institute University and Research Center in Abu Dhabi een eigen onderzoeksgroep en laboratorium opgezet.'



2500 euro

De winnaar van de prijs krijgt 2500 euro op zijn of haar bankrekening bijgeschreven. De winnaar wordt voor vijftig procent bepaald door het oordeel van een vakjury, de andere vijftig procent komt op naam van het online stemmende publiek. Naast de vier mensen uit onze regio, zijn er 21 andere talenten geselecteerd uit Nederland en België. De prijsuitreiking is op 31 mei in TivoliVredenburg in Utrecht.

De genomineerden uit onze regio:

Matthieu de Schipper

TU Delft-wetenschapper De Schipper is gespecialiseerd in zand- en waterbeweging bij kustonderhoud. Met het oog op klimaatverandering laat hij zien hoe belangrijk het is om proactief in te grijpen op kwetsbare kustgebieden. Door zijn inzicht in de krachten van golven, waterstromingen en zand laat hij zien dat een klein stukje kust een groot gebied kan beschermen.

Zoë Robaey

Ook Robaey is afkomstig van TU Delft. Ze onderzoekt op welke manieren biotechnologie door zowel ontwikkelaars als gebruikers zo goed mogelijk kan worden ingezet. Denk aan de vraag: gaat knippen en plakken in het DNA van muggen vervelende ziekten bestrijden of creëren we er monstermuggen mee? Ze probeert hierin een evenwichtig antwoord te krijgen.

Sandy Overgaauw

Ook aan de oudste universiteit van Nederland zijn twee kanshebbers voor de talentprijs. Overgaauw, van de Leidse academie, kwam als pedagogisch medewerker jongeren met allerlei problemen tegen. Om dit soort kinderen 'gewoon kind' te kunnen laten zijn, doet Overgaauw onderzoek naar hoe empathie jongeren met angst, trauma of antisociaal gedrag kan beschermen.

Ze vond een positief verband tussen empathie en de kwaliteit van vriendschappen. Ze kijkt ook buiten de Nederlandse grenzen. Zo onderzoekt ze ook het gedrag van jongeren in Israël. Mogelijk heeft de leefomgeving ook invloed op het empathisch vermogen en kunnen de onderzoeksresultaten in de toekomst worden gebruikt bij hulpverlening.

Stephanie van der Pas

Eveneens van de Leidse academie is wetenschapstalent Van der Pas. Van der Pas ontwikkelt en verbetert statistische zoektechnieken die toepasbaar zijn op allerlei verschillende soorten wetenschappelijke vragen. Dan gaat het vooral om technieken waarbij naar een speld in een hooiberg wordt gezocht. Ze kijkt met een theoretisch wiskundige blik naar praktische problemen in de wetenschap. Vervolgens vertaalt ze haar wiskunde in nieuwe statistische methoden en richtlijnen om al die problemen op te lossen.

